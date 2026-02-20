Amerykanie ocenili swoje pierwsze damy. Która była najlepsza? To ikona!

Pierwsze damy Stanów Zjednoczonych od zawsze odgrywały istotną rolę w życiu politycznym i społecznym kraju. Choć ich funkcja nie jest zdefiniowana prawnie, to ich wpływ na opinię publiczną, inicjatywy społeczne i wizerunek prezydenta jest niezaprzeczalny. Amerykanie, oceniając te wyjątkowe kobiety, biorą pod uwagę wiele czynników: od ich zaangażowania w ważne sprawy, przez umiejętność reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej, po osobisty styl i charyzmę. Najnowszy sondaż pokazał, jak Amerykanie oceniają pierwsze damy oraz poszczególnych prezydentów.

Pierwsze damy USA pod lupą. Amerykanie ocenili jedenaście z nich

Międzynarodowa platforma YouGov przeprowadziła badania amerykańskiej opinii publicznej pod względem oceny współczesnych oraz historycznych par prezydenckich. Dwudziestu przywódców USA i jedenaście pierwszych dam podległo ocenie w kilkustopniowej skali. Ankietowani do każdej postaci przypisywali kategorię "wybitny/wybitna", "powyżej średniej", "średni/średnia", "poniżej średniej", "słaba/słaby" lub "nie mam zdania". Wyniki sondażu wśród 2255 dorosłych Amerykanów lotem błyskawicy obiegły media społecznościowe.

Jacqueline Kennedy zdecydowaną ikoną. Trump i Biden w ogonie

Pozostałe uwzględnione w ankiecie pierwsze damy zdecydowanie wyprzedziła Jacqueline Kennedy. Małżonka Johna F. Kennedy'ego zdobyła 29% wskazań "wybitna", przegrywając nieco z Michelle Obamą, ale również aż 32% wskazań "powyżej średniej". Dwie najgorsze oceny przyznało jej zaledwie 5% Amerykanów. Po wyważeniu wszystkich ocen badacze przyznali "Jackie" 56 punktów, co daje żonie zamordowanego w 1963 roku prezydenta bezapelacyjne prowadzenie. Podium w ogólnych ocenach Amerykanów uzupełniły żony prezydentów z lat 1977-1981 oraz 1981-1988, Rosalynn Carter i Nancy Reagan.

Jak wypadają żyjące pierwsze damy? Michelle Obama i Laura Bush całościowo otrzymały dodatnie oceny. Pozostałe trzy panie jako jedyne plasują się zaś "na minusie". Aż 36% badanych oceniło Melanię Trump na najniższą ocenę, ale to Hillary Clinton ostatecznie wypada najgorzej.

Werdykt Amerykanów jest następujący:

Jacqueline Kennedy: 56 pkt Rosalynn Carter: 32 pkt Nancy Reagan: 25 pkt Lady Bird Johnson: 23 pkt Michelle Obama: 21 pkt Barbara Bush: 21 pkt Laura Bush: 19 pkt Pat Nixon: 5 pkt Jill Biden: -9 pkt Melania Trump: - 16 pkt Hillary Clinton: - 17 pkt

Prezydenci gorsi od małżonek? Opinie są jasne

W badaniu opinii względem prezydentów YouGov uwzględniło niektórych liderów Ameryki sprzed II wojny światowej. Łącznie w sondażu można było ocenić zatem 20 prezydentów. Podobnie jak w przypadku małżonek, współcześni przywódcy wypadają o wiele słabiej od postaci z odległej historii kraju. Definitywnym faworytem okazał się Abraham Lincoln, oceniony "dodatnio" przez 74% Amerykanów. Podium uzupełniają zaś John F. Kennedy i Jerzy Waszyngton.

Komu Amerykanie postawili najniższe noty? Najwięcej wskazań "słaby", aż 48%, uzyskał obecny prezydent Donald Trump, ale po podliczeniu wszystkich opinii wypada on ciut lepiej od poprzednika, Joe Bidena. Średnia ocena dla 11 wspomnianych pierwszych dam jest wyższa od średniej dla ich 11 mężów. Jedyną gospodynią Białego Domu sklasyfikowaną wyraźnie gorzej od swojego męża jest Hillary Clinton. Z kolei największa przepaść dzieli młodszą parę Bushów: Laura zdobyła o 41 punktów więcej od George'a W. Busha.