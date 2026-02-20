Bianca Dias nie żyje. Influencerka zapłaciła najwyższą cenę za operację

Bianca Dias była pełna życia i planów na przyszłość. Na Instagramie zgromadziła blisko 60 tysięcy obserwatorów, dzieląc się z nimi swoją codziennością, uśmiechem i motywacją. Prywatnie spełniała się jako mama dwóch córek w brazylijskim mieście Mauá. Niestety, jej historia w mediach społecznościowych zakończyła się w najmniej spodziewany sposób. Zaledwie kilka dni po operacji plastycznej doszło do tragedii, która wstrząsnęła jej bliskimi.

Marzenie o idealnym wyglądzie zakończone dramatem. Rodzina w szoku

Według relacji rodziny, problemy zdrowotne pojawiły się niespodziewanie podczas rekonwalescencji w domu w Guarujá. Influencerka zaczęła skarżyć się na duszności i natychmiast trafiła do szpitala, gdzie mimo starań lekarzy zmarła. Od zabiegu minęło wtedy zaledwie 18 dni. Choć oficjalnie nie podano rodzaju procedury, fani spekulują o liposukcji lub plastyce brzucha, które są zabiegami inwazyjnymi.

Eksperci ostrzegają, że zatorowość płucna to jedno z najpoważniejszych powikłań pooperacyjnych. Ryzyko jest wysokie zwłaszcza w pierwszych dobach, ale zagrożenie może utrzymywać się znacznie dłużej. Wiele wskazuje na to, że to właśnie zator płucny doprowadził do śmierci młodej kobiety.

"Jak trudno uwierzyć w tę niewyobrażalną stratę" - pisali internauci na Instagramie.

"To nie może być prawda" - dodawali zrozpaczeni fani w komentarzach.

To nie jedyna taka tragedia w ostatnim czasie. W styczniu świat mediów społecznościowych obiegła wieść o śmierci Julii Burcewej. Rosyjska influencerka odeszła po zabiegu powiększenia pośladków w moskiewskiej klinice. W jej przypadku przyczyną zgonu miał być wstrząs anafilaktyczny. Co najbardziej poruszające, tuż przed śmiercią publikowała w sieci radosne nagrania, nie spodziewając się nadchodzącego końca.

