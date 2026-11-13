Barbara Kurdej-Szatan dostawała groźby śmierci. Wiadomości spływały także do jej agencji

Barbara Kurdej-Szatan zmagała się ze stanami lękowymi po aferze ze Strażą Graniczną

Ogólnopolską rozpoznawalność Barbara Kurdej-Szatan zyskała dzięki występom w spotach sieci komórkowej. Z czasem wizerunek „blondynki z reklamy” przerodził się w status czołowej postaci rodzimego show-biznesu. Widzowie przez lata śledzili jej losy w „M jak miłość”, a także w produkcjach takich jak „Pierwsza miłość”, „W rytmie serca” i „Zaraz wracam”. Jako aktorka i prezenterka regularnie pojawiała się też w kinowych komediach romantycznych.

Gwiazda nigdy nie unikała zabierania głosu w istotnych kwestiach społecznych, co budziło skrajne emocje. Pod koniec 2021 roku zamieściła w sieci pełen emocji wpis dotyczący kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskim pograniczu. Komentarz uderzający w funkcjonariuszy Straży Granicznej natychmiast doprowadził do wybuchu ogromnego skandalu, stawiając aktorkę w ogniu zmasowanej krytyki.

Reakcją na wpis było wyrzucenie jej z obsady „M jak miłość” oraz wszczęcie działań przez prokuraturę. Tamten skandal poważnie zachwiał pozycją zawodową Barbary Kurdej-Szatan, która ze skutkami tamtych wydarzeń mierzy się aż do teraz. O swoich doświadczeniach opowiedziała ostatnio na antenie RMF FM w podcaście „PS. I Love You by Ama”, którego gospodynią jest Anna-Maria Sieklucka.

Była aktorka „M jak miłość” przyznała, że afera sprzed kilku lat odcisnęła na niej ogromne piętno. Skala internetowej nienawiści okazała się dla niej całkowicie przytłaczająca. W rezultacie gwiazda zmagała się ze stanami lękowymi i obawiała się opuszczać własny dom.

„Miałam jakieś lęki. Bałam się wyjść do większej grupy obcych ludzi gdzieś w Polsce, bo się bałam, że mnie ponad połowa nienawidzi i ktoś będzie mi chciał zrobić coś złego” - wspominała aktorka.

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Barbara Kurdej-Szatan dostawała pogróżki i obawiała się o bezpieczeństwo dzieci

Lęk aktorki dotyczył nie tylko jej własnego życia, ale także bezpieczeństwa najbliższej rodziny, w tym małego syna oraz niespełna dziesięcioletniej wówczas córki. Z powodu otrzymywanych gróźb śmierci dziewczynka musiała być zawożona do szkoły wyłącznie przez rodziców. Rozmawiając z Anną-Marią Sieklucką, gwiazda zauważyła, że skoro jej adres domowy potrafią ustalić fotoreporterzy, to równie łatwo mogą go zdobyć autorzy pogróżek. Zastraszające wiadomości trafiały także do reprezentującej ją agencji.

„I do agencji też były maile, że wystrzelają ich wszystkich, jeżeli będą mi dawać pracę” - wspominała Kurdej-Szatan.

Reprezentujący ją agent powiadomił o wszystkim organy ścigania, jednak w ocenie prokuratury w tej sprawie „nie odnaleziono znamion czynu zabronionego”. Sama zainteresowana zaznaczyła, że gdyby chciała wchodzić na drogę sądową, musiałaby złożyć tysiące pozwów.

Podczas wywiadu poruszono też wątek obecnych realiów pracy Barbary Kurdej-Szatan. Nawet po upływie pięciu lat od głośnego incydentu aktorka wciąż ponosi zawodowe koszty tamtej wypowiedzi i bywa „blokowana”.

„Jestem blokowana często, jeżeli mam gdzieś wystąpić. Jest bardzo dużo hejtu. Ale jestem blokowana też tak naprawdę często z dwóch stron” - podsumowała.

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