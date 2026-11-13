Te szminki postarzają usta. Unikaj tych kolorów, a twoja twarz będzie wyglądać nawet o dekadę młodziej

Niektóre kolory szminek mogą dodawać lat, podkreślać zmarszczki i sprawiać, że twarz wygląda na zmęczoną.

Przy wyborze odpowiedniej szminki warto także zwrócić uwagę na jej wykończenie.

Sprawdź, jakich kolorów i wykończeń unikać, jeśli zależy ci na promiennym wyglądzie.

Wybór pomadki nie zawsze jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Czasami wystarczy zmienić jeden kosmetyk, aby makijaż nabrał lekkości, a twarz wyglądała zupełnie inaczej. Warto pamiętać, że znaczenie ma nie tylko intensywność koloru, lecz także jego temperatura i wykończenie. Odpowiedni odcień może komplementować naszą urodę, jednak ten nietrafiony nie tylko doda nam lat, ale również może optycznie zmniejszyć nasze usta.

Te kolory szminek dodają lat i uwydatniają zmarszczki

Burgund, śliwka, ciemne bordo czy głęboki fiolet to kolory, które potrafią wyglądać niezwykle elegancko. Nie oznacza to jednak, że sprawdzą się w każdej sytuacji. Szczególnie przy jasnej cerze mogą tworzyć zbyt mocny kontrast, przez co twarz wydaje się bledsza, a jej rysy stają się bardziej wyraziste. Dodatkowo ciemne pigmenty często podkreślają nierówną powierzchnię ust i drobne linie wokół nich. Uwagę warto zwrócić również na bardzo jasne, chłodne beże. Choć od lat cieszą się popularnością, niektóre z nich mogą sprawić, że usta niemal zlewają się z kolorem skóry. Efekt? Twarz wygląda na zmęczoną i pozbawioną naturalnego blasku.

Kolor roku 2027 - makijaż

Wykończenie pomadki ma ogromne znaczenie

Sam kolor to jeszcze nie wszystko. Mocno matowe szminki, zwłaszcza te o zastygającej formule, mogą uwydatniać suche skórki i drobne załamania. Z wiekiem usta często tracą naturalną pełność, dlatego warto wybierać kosmetyki o kremowym, satynowym lub delikatnie błyszczącym wykończeniu. Dobrym pomysłem jest również nałożenie odrobiny błyszczyka na środek dolnej wargi. Taki prosty trik optycznie dodaje ustom objętości i sprawia, że wyglądają na bardziej wypielęgnowane.

Te kolory szminek odmłodzą twoją twarz

Jeżeli zależy nam na świeżym i promiennym wyglądzie, dobrym kierunkiem są ciepłe, naturalne odcienie. Brzoskwinia, koral, łososiowy róż czy delikatny róż herbaciany pięknie ożywiają cerę. Warto przyjrzeć się także pomadkom w kolorze zbliżonym do naturalnego odcienia ust. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie na co dzień, kiedy zależy nam na subtelnym makijażu. Nie trzeba też całkowicie rezygnować z czerwieni. Klasyczna czerwień z ciepłymi tonami potrafi dodać twarzy charakteru i podkreślić urodę. Ważne jednak, aby dopasować ją do karnacji oraz własnych upodobań.

Mała zmiana, duża różnica

Odmładzający makijaż ust nie wymaga kosztownych kosmetyków ani skomplikowanych technik. Czasami wystarczy odstawić zbyt ciemną pomadkę i zastąpić ją cieplejszym, bardziej świetlistym odcieniem. Najważniejsze, by szminka współgrała z cerą, nie podkreślała suchości ust i dodawała twarzy świeżości. W końcu makijaż ma wydobywać naturalne piękno, a nie niepotrzebnie dodawać nam lat.

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