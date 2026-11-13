Tak zaczynała Julia Kamińska. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała już w liceum

Julia Kamińska, urodzona 13 listopada 1987 roku w Gdańsku, swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła na długo przed tym, jak poznała ją cała Polska. Już w czasach licealnych związała się z Teatrem Edukacyjnym Wybrzeże, gdzie wcielała się w tak kultowe postacie jak Julia w spektaklu "Romeo i Julia". To tam szlifowała swój talent i zdobywała pierwsze sceniczne doświadczenia. Co ciekawe, młoda artystka próbowała swoich sił również jako autorka, pisząc sztukę teatralną "Niż". Równolegle z rozwijaniem pasji aktorskiej, Kamińska ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Gdańskim, udowadniając, że talent można łączyć z solidnym wykształceniem. Jej pierwsze telewizyjne role to postać Tosi w serialu "Ja wam pokażę!" oraz Mai w "Barwach szczęścia".

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Rola Uli Cieplak przyniosła jej sławę. To jednak nie wszystko, co ma na koncie

Prawdziwym przełomem w karierze Julii Kamińskiej okazała się rola Urszuli Cieplak w serialu TVN "BrzydUla", emitowanym w latach 2008-2009. To właśnie ta postać przyniosła jej ogólnopolską popularność i serca widzów. Jej kreacja była tak przekonująca, że w 2010 roku została uhonorowana Telekamerą w kategorii "Aktorka". Kamińska nie tylko zagrała główną rolę, ale również napisała scenariusze do kilku odcinków oraz nagrała własną wersję piosenki Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście", która stała się motywem przewodnim serialu. W tym samym roku, w parze z Rafałem Maserakiem, zwyciężyła w finale 11. edycji programu "Taniec z gwiazdami", a jej nazwisko znalazło się na prestiżowej liście "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" magazynu "Forbes". Aktorka ma na koncie także wiele innych ważnych ról, m.in. w serialach "Na dobre i na złe", "Singielka" czy "Na Wspólnej".

Nie tylko Ula Cieplak. Oto za co widzowie pokochali Julię Kamińską

Widzowie pokochali Julię Kamińską nie tylko za jej ikoniczną rolę w "BrzydUli", ale również za wszechstronność i autentyczność. Artystka udowodniła, że jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale także zdolną scenarzystką, piosenkarką i aktorką dubbingową. To właśnie jej głosem mówiły takie postacie jak Roszpunka w filmie "Zaplątani", Astrid w serii "Jak wytresować smoka" czy Judy Hopps w animacji "Zwierzogród". Kamińska ceniona jest również za swoje zaangażowanie społeczne. Aktywnie wspiera akcje charytatywne, działania na rzecz ochrony zwierząt oraz inicjatywy obywatelskie. Jest sojuszniczką społeczności LGBT, a w przeszłości honorarium za sesję zdjęciową w magazynie "CKM" w całości przeznaczyła na cele dobroczynne, co zaskarbiło jej jeszcze większą sympatię i szacunek.

Pamiętasz ją z „BrzydUli”? Zobacz, jak Julia Kamińska zmieniła się przez lata

Metamorfoza Julii Kamińskiej na przestrzeni lat jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Wielu widzów wciąż pamięta ją jako Ulę Cieplak - dziewczynę w niemodnych ubraniach, z aparatem na zębach i charakterystycznych okularach. Jednak już w programie "Taniec z gwiazdami" aktorka pokazała swoje zupełnie inne, niezwykle kobiece i zmysłowe oblicze. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę eleganckiej i pewnej siebie kobiety, która nie boi się eksperymentować ze stylem. Kamińska wielokrotnie zmieniała fryzury, udowadniając, że doskonale czuje się zarówno w krótkich, jak i długich włosach, w odcieniach blondu i brązu. Jej dzisiejszy wygląd to efekt świadomej ewolucji, która pokazuje drogę, jaką przeszła od skromnej dziewczyny z serialu do ikony stylu.

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Jej życie uczuciowe wzbudzało emocje. Z kim związana była Julia Kamińska?

Życie prywatne Julii Kamińskiej od zawsze budziło zainteresowanie mediów, choć aktorka stara się chronić swoją prywatność. Przez wiele lat, od 2009 do 2021 roku, była w związku ze scenarzystą Piotrem Jaskiem, z którym tworzyła zgrany duet zarówno w życiu, jak i w pracy. Wcześniej, w latach 2005-2009, jej partnerem był aktor Lew Murzenko. Po rozstaniu z Jaskiem, w latach 2022-2023, aktorka była związana z izraelskim przedsiębiorcą Roie Weinsteinem. Obecnie jej serce znów jest zajęte - związała się z pochodzącym z Włoch Michele. Mimo medialnego zainteresowania, Kamińska konsekwentnie unika opowiadania o szczegółach swoich relacji, skupiając się na przekazywaniu wartościowych treści w swoich mediach społecznościowych.

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Julia Kamińska?

Julia Kamińska nieustannie rozwija się na wielu polach. W ostatnich latach mocno skupiła się na karierze muzycznej. W 2022 roku wydała singiel "Żal mi" nagrany ze Skubasem, a rok później minialbum "Było minęło". W 2024 roku ukazał się jej debiutancki album studyjny zatytułowany "Sublimacja", który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Aktorka nie rezygnuje również z pracy na planie. W 2024 roku dołączyła do obsady popularnego serialu "Pierwsza miłość", a w latach 2025-2026 można ją było oglądać w produkcji "Szpital św. Anny". W 2025 roku ponownie użyczyła głosu Judy Hopps w kontynuacji hitu "Zwierzogród 2". Jej działalność społeczna również została doceniona - w 2025 roku otrzymała statuetkę w kategorii Influencer Odpowiedzialny Społecznie, co potwierdza jej status artystki świadomej i zaangażowanej.