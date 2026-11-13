WTA Finals. Jessica Pegula w półfinale po dramatycznym meczu

Trzysetowa walka o awans

Amerykańska tenisistka Jessica Pegula zapewniła sobie miejsce w półfinale WTA Finals w Indian Wells. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wygrała z Lindą Noskovą 7:6 (7-2), 4:6, 7:5. Reprezentantka Czech, mimo porażki, już przed meczem miała zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie A.

Spotkanie stało na wysokim poziomie i było bardzo wyrównane. Pojedynek trwał prawie trzy godziny, a w decydującej partii Noskova serwowała po zwycięstwo przy stanie 5:4. Pegula obroniła jednak piłkę meczową i odwróciła losy rywalizacji, w czym pomogło jej 16 zaserwowanych asów.

Gauff i Kostiuk poza turniejem

W innym spotkaniu grupy A zmierzyły się Coco Gauff i Marta Kostiuk. Amerykanka wygrała w dwóch setach 6:4, 7:5, ale to zwycięstwo nie wystarczyło do awansu. Zakończyła zmagania grupowe na trzeciej lokacie, żegnając się z imprezą.

Z turniejem pożegnała się również Marta Kostiuk. Ukraińska zawodniczka zagrała w Indian Wells w zastępstwie wycofanej liderki rankingu WTA, Jeleny Rybakiny z Kazachstanu. W półfinale z Pegulą zagra Rosjanka Mirra Andriejewa, a o drugie miejsce w grupie B rywalizują Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Impreza kończy się w niedzielę 15 listopada 2026 r.