Kurdej-Szatan zaskoczyła jako brunetka! Ładnemu we wszystkim ładnie?

Zmiana wizerunku w świecie show biznesu to zawsze wydarzenie, które wzbudza spore zainteresowanie. Dotyczy to szczególnie osób, które przez lata kojarzone są z określonym stylem. Barbara Kurdej-Szatan, znana ze swojej promiennej urody i blond włosów, z pewnością należy do tego grona. Decyzja o radykalnej zmianie koloru włosów na ciemny to odważny krok, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony fanów.

Barbara Kurdej-Szatan po dużej metamorfozie

Aktorka należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci ze świata polskich seriali i programów rozrywkowych. Zagrała w popularnym "M jak miłość" i poprowadziła liczne telewizyjne show, ale nie umykała też kontrowersjom. Niewątpliwie jednak wszyscy Polacy kojarzą jej charakterystyczny wygląd, a zwłaszcza fryzurę w kolorze jasnego blondu, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Tym bardziej zaskakująca jest tak radykalna zmiana! Zamiast przefarbowania włosów na inny odcień blondu, Kurdej-Szatan postawiła na czerń i pokazała się znienacka jako brunetka z grzywką. Fotki przed i po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Fani zachwyceni. W komentarzach lawina komplementów

Sama aktorka nie skomentowała szerzej swojej nagłej przemiany. Wiele osób zastanawia się, czy to metamorfoza na stałe, czy może jednak tymczasowa zmiana na potrzeby zawodowego projektu. Jedno jest pewne: Barbara Kurdej-Szatan jest wyraźne zadowolona z efektu.

"Mnie się podoba" - napisała krótko na swoim Instagramie.

Fani zgodzili się z celebrytką i przyznali, że zupełnie inny kolor włosów bardzo jej pasuje. Jak czytamy w komentarzach:

"Ładnemu w każdych włosach ładnie"

"Nie wracaj do blondu!"

"Jejku, ale pięknie"

