Plamy z potu na ubraniach znikną po jednym cyklu. Zamiast sody oczyszczonej użyj tabletki z apteczki

Trudne do wywabienia ślady po pocie spędzają sen z powiek wielu osobom, a ich powstawanie to efekt działania bakterii, reakcji chemicznych z antyperspirantami oraz częstych błędów popełnianych podczas prania.

Zamiast polegać wyłącznie na zawodnych proszkach ze sklepu, warto zastosować polecane przez ekspertów domowe metody, które radzą sobie nawet ze starymi, żółtymi zaciekami.

Wystarczy sięgnąć po popularny środek z domowej apteczki, aby w prosty sposób przywrócić odzieży dawną czystość i świeżość.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie

Dlaczego żółte plamy z potu są tak trudne do wyprania?

Ludzki organizm w naturalny sposób wydziela pot, którego podstawowym zadaniem jest termoregulacja, czyli zabezpieczanie ciała przed przegrzaniem. Ciecz ta składa się głównie z wody, ale zawiera też mocznik, aminokwasy i szereg innych substancji chemicznych. To właśnie przez taką kombinację składników na tkaninach pojawia się brzydki zapach oraz żółte zabarwienie, które jest niezwykle ciężkie do wywabienia. Znajdujące się w wydzielinie bakterie tworzą we włóknach specyficzny biofilm, którego pranie w zbyt niskiej temperaturze nie jest w stanie zlikwidować. Problem pogłębia fakt, że pot wchodzi w reakcję z obecnymi w antyperspirantach solami aluminium, co tylko utrwala zabrudzenie. Wspomniane sole łączą się trwale z białkami potu, a powstałe w ten sposób kompleksy wnikają głęboko w strukturę materiału. Rezultatem są nieestetyczne, żółte plamy, które z biegiem czasu twardnieją i stają się niemal niemożliwe do wyczyszczenia bez użycia specjalistycznej chemii. Częstym błędem przy praniu takiej odzieży jest dolewanie płynu do płukania tkanin. Zamiast wyeliminować przykrą woń, osiągamy wówczas odwrotny skutek, ponieważ substancje zmiękczające oblepiają włókna i zatrzymują brud wraz z bakteriami w środku.

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Domowy sposób na plamy z potu. Jak stosować aspirynę do prania?

W walce z uciążliwymi śladami po pocie doskonale sprawdzają się metody domowe, które według specjalistów często przewyższają skutecznością tradycyjne środki piorące. Najlepsze rezultaty osiągniemy jednak wtedy, gdy połączymy domowe triki ze sklepowymi detergentami. Zazwyczaj do wywabiania tego typu zabrudzeń zaleca się ocet, kwasek cytrynowy bądź sodę oczyszczoną, gdyż produkty te wykazują właściwości antybakteryjne i delikatnie wybielają materiał, niszcząc zgromadzone w nim drobnoustroje. Jeszcze skuteczniejszym patentem okazuje się jednak zwykła aspiryna, w której znajduje się kwas acetylosalicylowy rozpuszczający zaschnięte białka oraz sole odpowiedzialne za żółte zacieki. Aby pozbyć się starych plam, wystarczy rozgnieść dwie tabletki tego leku i połączyć je z odrobiną wody do uzyskania gęstej pasty. Taką mieszankę należy wetrzeć w zabrudzone miejsce, odczekać mniej więcej 15 minut, a następnie wrzucić odzież do pralki i ustawić program na co najmniej 40 stopni Celsjusza. Aspirynę warto też stosować zapobiegawczo, dorzucając jedną tabletkę bezpośrednio do bębna podczas prania rzeczy szczególnie narażonych na przepocenie, takich jak bielizna, zwykłe koszulki czy stroje sportowe.