Od kilkuset gramów do pierwszych kroków. Żelazne Wcześniaki spotkały się przed Światowym Dniem Wcześniaka

Wcześniactwo wymaga specjalistycznej opieki

Wcześniakiem jest dziecko urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Szczególną grupę stanowią dzieci urodzone skrajnie przedwcześnie, czyli przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży. Ze względu na niedojrzałość narządów są one bardziej narażone na powikłania zdrowotne i wymagają indywidualnie dostosowanej opieki medycznej. Ich hospitalizacja może trwać wiele tygodni, a niekiedy nawet miesięcy.

Wśród wcześniaków urodzonych w Szpitalu św. Zofii od 1 stycznia do 12 listopada 2026 roku 33 dzieci miało masę urodzeniową nieprzekraczającą 1500 gramów. Najmniejszy noworodek przyszedł na świat w 24. tygodniu ciąży i ważył zaledwie 420 gramów. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka przyjął również do leczenia troje dzieci urodzonych w innych placówkach.

Światowy Dzień Wcześniaka - nie tylko pierwsze dni życia

Światowy Dzień Wcześniaka zwraca uwagę na wyzwania związane z przedwczesnymi narodzinami, leczeniem noworodków oraz ich dalszym rozwojem. Opieka nad wcześniakiem często nie kończy się wraz z wypisem ze szpitala. W zależności od wieku ciążowego, stanu zdrowia i przebiegu hospitalizacji dzieci mogą wymagać dalszego monitorowania rozwoju, konsultacji specjalistycznych czy rehabilitacji.

Równie ważne jest wsparcie rodzin, dla których przedwczesne narodziny dziecka mogą oznaczać długi okres niepewności i konieczność dostosowania codziennego życia do jego potrzeb zdrowotnych.

Od pierwszych zdjęć do pierwszych kroków

O tym, jak bardzo zmieniają się dzieci urodzone przed terminem, mogli przekonać się pracownicy Szpitala św. Zofii podczas spotkania Żelaznych Wcześniaków, które odbyło się 6 listopada.

Szpital św. Zofii jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w opiece perinatalnej, zapewniającym specjalistyczną opiekę m.in. noworodkom wymagającym intensywnego leczenia. Tegoroczne spotkanie było okazją do ponownego zobaczenia dzieci, które pierwsze dni lub tygodnie życia spędziły na oddziale neonatologii.

W wydarzeniu uczestniczyły przede wszystkim dzieci urodzone w latach 2024 i 2025, ale nie zabrakło również starszych podopiecznych oddziału neonatologii.

Rodziny powitały dr n. med. Ewa Adamska, ordynator Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, oraz lek. Michalina Anwajler, zastępczyni ordynatora. W spotkaniu uczestniczyli także lekarze, położne, pielęgniarki oraz inni pracownicy szpitala.

Jednym z najbardziej poruszających momentów była prezentacja fotografii dzieci z pierwszych dni po narodzinach, zestawionych z ich aktualnymi zdjęciami. Rodzice i personel mogli zobaczyć, jak bardzo zmienili się dawni pacjenci. Mali uczestnicy pozostawili również pamiątkowe odciski dłoni na wspólnym plakacie.

Znajomości, które zaczęły się na Żelaznej

Spotkanie było także okazją do odnowienia znajomości między rodzicami. Wśród uczestniczek były mamy, które poznały się podczas wspólnego pobytu w szpitalu, a później spotkały ponownie na oddziale neonatologii, gdzie przebywały ich nowo narodzone dzieci.

Nawiązane wówczas relacje przetrwały do dziś, a tegoroczne spotkanie pozwoliło im zobaczyć się w zupełnie innych okolicznościach - ze swoimi pociechami u boku.

Spotkania Żelaznych Wcześniaków przypominają, że doświadczenie wcześniactwa nie kończy się wraz z opuszczeniem oddziału neonatologii. To również kolejne etapy rozwoju dziecka, relacje między rodzinami i wzajemne wsparcie, które może trwać przez lata.

Pełna relacja i zdjęcia ze spotkania Żelaznych Wcześniaków: https://szpitalzelazna.pl/wszystkie-aktualnosci/alez-oni-urosli-spotkanie-zelaznych-wczesniakow-2026

Dane statystyczne: 1 stycznia - 12 listopada 2026 r., godz. 8:00.

Źródło informacji: Centrum Medyczne „Żelazna” - Szpital św. Zofii w Warszawie