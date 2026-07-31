Naruszenie przestrzeni powietrznej i alarm w 17 powiatach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że system syren alarmowych został uruchomiony na terenie 17 powiatów w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję podjęto bez zwłoki po otrzymaniu informacji z Centrum Operacji Powietrznych MON.

Jak podkreślono w komunikacie, chodziło o jak najszybsze ostrzeżenie mieszkańców przed bezpośrednim zagrożeniem. W tej sytuacji wybrano formę powiadomienia, która pozwala natychmiast dotrzeć do dużej liczby osób.

Dlaczego uruchomiono właśnie syreny alarmowe?

RCB wskazuje, że w sytuacjach wymagających błyskawicznej reakcji syreny pozostają najskuteczniejszym i najszybszym narzędziem ostrzegania. Podczas opisywanego incydentu tak zwany czas krytyczny wynosił około 13 minut, dlatego liczyło się natychmiastowe działanie.

Równolegle informacja o zagrożeniu została przekazana do środków masowego przekazu. Według RCB wszystkie procedury oraz mechanizmy informacyjne zadziałały prawidłowo i zgodnie z przyjętymi schematami operacyjnymi.

RCB zapowiada analizę i zmianę po zdarzeniu

Po każdym takim incydencie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo szczegółowo sprawdzają przebieg działań. Ma to służyć stałemu doskonaleniu procedur i ocenieniu, czy zastosowane mechanizmy informowania zadziałały tak, jak powinny.

RCB zapowiedziało, że przeanalizuje wszystkie sposoby informowania społeczeństwa o zagrożeniu za pomocą sygnałów alarmowych. Dodatkowo ma zostać wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaniu niebezpieczeństwa, tak aby mieszkańcy mieli jasność co do przebiegu zdarzeń.

Co robić, gdy pojawia się takie ostrzeżenie?

Jeśli uruchomione zostają syreny alarmowe, należy potraktować je jako pilny sygnał ostrzegawczy. Z komunikatu RCB wynika, że w takich sytuacjach jest to najszybsza forma dotarcia z informacją do mieszkańców, zwłaszcza gdy czas na reakcję jest bardzo krótki.

Warto wtedy uważnie śledzić oficjalne komunikaty przekazywane przez media, ponieważ właśnie tą drogą równolegle podawane są informacje o zagrożeniu. RCB zapowiada też, że po ustaniu niebezpieczeństwa mieszkańcy mają otrzymywać wiadomość SMS, która doprecyzuje przebieg zdarzeń.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16, ale obiekt zniknął z radarów. Premier Donald Tusk przekazał później, że najprawdopodobniej była to rosyjska rakieta Ch-101 oraz że była ona uzbrojona. Według szefa rządu „nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska”. Zapowiedział zbadanie zdarzenia, w tym reakcji państwa polskiego i instytucji obrony cywilnej. Podziękował też sojusznikom za solidarność.