Zmarł Franco Baresi. Legendarny gracz AC Milan miał 66 lat

Cały klub AC Milan pogrążony jest w smutku po odejściu Franco Baresiego. Jego postawa i uczciwość na zawsze pozostaną wpisane w DNA klubu, podobnie jak jego kultowa koszulka z numerem 6. W tych trudnych chwilach AC Milan składa kondolencje rodzinie Franco Baresiego; łączą się w nich wszyscy kibice Rossonerich, którzy odczuwają tę stratę jak własną