Zmarł Franco Baresi. Legendarny gracz AC Milan miał 66 lat

Słynny piłkarz przez cały swój sportowy życiorys pozostawał wierny wyłącznie jednemu zespołowi, występując w koszulce AC Milan. Oprócz kariery klubowej, wielokrotnie pełnił funkcję kapitana narodowej kadry Włoch, stanowiąc kluczowy filar defensywy w najważniejszych turniejach.
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Cały klub AC Milan pogrążony jest w smutku po odejściu Franco Baresiego. Jego postawa i uczciwość na zawsze pozostaną wpisane w DNA klubu, podobnie jak jego kultowa koszulka z numerem 6. W tych trudnych chwilach AC Milan składa kondolencje rodzinie Franco Baresiego; łączą się w nich wszyscy kibice Rossonerich, którzy odczuwają tę stratę jak własną
Emocjonalne oświadczenie pożegnalne zostało udostępnione na oficjalnych profilach włoskiego klubu w mediach społecznościowych.