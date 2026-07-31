Zmarł Franco Baresi. Legendarny gracz AC Milan miał 66 lat

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-31 8:29

Włoski świat sportu okrył się głęboką żałobą. Zmarł Franco Baresi, wybitny stoper znany ze swoich występów w AC Milan oraz reprezentacji narodowej Włoch. Odejście 66-letniego zawodnika zostało oficjalnie potwierdzone przez mediolański zespół.

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Autor: Ozan Kose/ East News

Słynny piłkarz przez cały swój sportowy życiorys pozostawał wierny wyłącznie jednemu zespołowi, występując w koszulce AC Milan. Oprócz kariery klubowej, wielokrotnie pełnił funkcję kapitana narodowej kadry Włoch, stanowiąc kluczowy filar defensywy w najważniejszych turniejach.

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Cały klub AC Milan pogrążony jest w smutku po odejściu Franco Baresiego. Jego postawa i uczciwość na zawsze pozostaną wpisane w DNA klubu, podobnie jak jego kultowa koszulka z numerem 6. W tych trudnych chwilach AC Milan składa kondolencje rodzinie Franco Baresiego; łączą się w nich wszyscy kibice Rossonerich, którzy odczuwają tę stratę jak własną

Emocjonalne oświadczenie pożegnalne zostało udostępnione na oficjalnych profilach włoskiego klubu w mediach społecznościowych.

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