Zatrzymanie w Katowicach. 18-latek wypłacał pieniądze pochodzące z oszustw metodą na podszywacza

Policjanci z Katowic zatrzymali 18-latka przy bankomacie

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili działania operacyjne, które pozwoliły na ujęcie podejrzanego mężczyzny. Został on zatrzymany przy ulicy Ściegiennego, kiedy wypłacał gotówkę z urządzenia za pomocą jednorazowych kodów autoryzacyjnych. Z ustaleń mundurowych wynika, że 18-latek pełnił w przestępczym procederze funkcję tak zwanego wybieraka. Jego rola polegała na odbieraniu pieniędzy od osób, które zostały wcześniej wprowadzone w błąd przez oszustów działających w internecie.

Pieniądze zabezpieczone w samochodzie i złamanie sądowego zakazu

Podczas przeszukania zatrzymanego 18-latka oraz użytkowanego przez niego samochodu policjanci odnaleźli blisko 78 000 zł. Zabezpieczono także przedmioty, które mogły być wykorzystywane do popełniania przestępstw przez grupę osób działających wspólnie. W trakcie prowadzonych czynności okazało się również, że obywatel Białorusi prowadził pojazd pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że prowadzona przez niego działalność doprowadziła do strat finansowych u pokrzywdzonych w łącznej wysokości ponad 270 000 zł.

Tymczasowy areszt i zarzuty dla podejrzanego o pranie pieniędzy

Po zebraniu dowodów zatrzymany nastolatek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice, Północ, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Odpowie on za pranie pieniędzy we współpracy z innymi osobami oraz za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora sąd wydał decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania podejrzanego na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny 18-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Metoda na podszywacza jako sposób na wyłudzanie pieniędzy

Mechanizm działania sprawców wykorzystujących tę metodę polega na zdobywaniu zaufania ofiar poprzez podszywanie się pod bliskie osoby lub znane instytucje. Przestępcy najczęściej przejmują konta w mediach społecznościowych lub komunikatorach, a następnie proszą o pilne wsparcie finansowe pod różnymi pretekstami. Ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o podanie kodu autoryzacyjnego i zatwierdzenie transakcji, co umożliwia sprawcom natychmiastowe pobranie środków. Przekazane w ten sposób fundusze są bardzo szybko wypłacane z bankomatów przez osoby wyznaczone do odbierania gotówki.

Źródło: Policja.pl