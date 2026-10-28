Anna Dymna jest chrzestną... Heleny Englert! Legendarna aktorka zdradziła, jakie mają relacje

Anna Dymna i Jan Englert należą do ikon polskiej sceny aktorskiej, od kilku dekad zachwycając publikę swoimi umiejętnościami i ciężką pracą. Choć wielokrotnie mieli okazję ze sobą współpracować, nie każdy wie o zażyłości, jaka ich łączy. Słynna aktorka została matką chrzestną córki kolegi po fachu, o czym ostatnio opowiedziała.

Anna Dymna i Helena Englert. To je łączy

Anna Dymna zagościła w podcaście "Co u nich słychać?". Zapytana o to, czy śledzi obecnie program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", aktorka przyznała, że jest zbyt zapracowana. Jedną z uczestniczek jest jednak bliska jej osoba! Helena Englert idzie przez show Polsatu jak burza i na półmetku uchodzi za jedną z faworytek do wygranej. Dymna jest matką chrzestną córki Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Jak nie ukrywa, jest z niej dumna, ale ze względu na zawodowe zobowiązania nie mogą się widywać tak często, jak dawniej.

- Ona jest moją chrzestną córeczką. Ja jestem jej chrzestną matką. Mam wyrzuty sumienia, bo rzadko mam z nią kontakt. Jak była mniejsza, to było łatwiej - powiedziała szczerze aktorka.

Zobacz też: Helena Englert przeszła spektakularną metamorfozę. Partner nie rozpoznał jej na korytarzu

21

Aktorka szczerze o chrześnicy. Ceni jej talent

W tej samej rozmowie Anna Dymna opowiedziała także o swojej znajomości z Janem Englertem. Uważa go za jedną z najmądrzejszych osób, które poznała i od których wiele się nauczyła na przestrzeni lat. Mimo braku regularnych kontaktów uważnie śledzi poczynania jego córki, a swojej córki chrzestnej. Przypomniała sobie spotkanie za kulisami jednego ze spektakli, a potem pierwsze ujrzenie Heleny Englert na scenie.

- Jak graliśmy "Wesele" w reżyserii Klaty, to Helenka przyszła za kulisy [...] i to było takie wzruszające. A ja potem poszłam na "Hamleta". Pierwszy raz widziałam Helenę na scenie. Świetna jest! - oceniła dumna aktorka.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie