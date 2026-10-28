Wysoka porażka Dzików w Niemczech. Jak zagrał debiutant

Dziki Warszawa z pierwszą porażką

Koszykarze Dzików Warszawa doznali pierwszej porażki w tegorocznej edycji Pucharu Europy FIBA. W środę, w meczu 4. kolejki tych rozgrywek, ulegli na wyjeździe niemieckiemu Fitness First Wuerzburg 62:91. Spotkanie przebiegało pod zdecydowane dyktando gospodarzy, którzy wygrali poszczególne kwarty 30:16, 16:14, 27:11 i przegrali tylko ostatnią 18:21.

Trenerem niemieckiego zespołu jest Słoweniec Saso Filipovski. W przeszłości z sukcesami pracował on w polskiej lidze, prowadząc Zastal Zielona Góra do dwóch złotych medali mistrzostw Polski (w latach 2015 i 2016) oraz PGE Turów Zgorzelec do dwóch srebrnych krążków (2007 i 2008).

Brak kluczowych zawodników w drużynie gości

W zespole Dzików zabrakło w środę Krzysztofa Kempy oraz Zane'a Watermana. Amerykanin, który w niedzielnym spotkaniu z Czarnymi Słupsk zagrał po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją i był liderem drużyny (zdobył 18 punktów i zanotował 7 zbiórek), ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Najwięcej punktów dla zespołu z Warszawy zdobyli Austin Luke i Łukasz Frąckiewicz (obaj po 14) oraz Osun Osunniyi (10).

W ekipie gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Eddie Colbert z 17 punktami na koncie. W 5. kolejce fazy grupowej Pucharu Europy FIBA, debiutujący w tych rozgrywkach i będący aktualnym brązowym medalistą mistrzostw Polski zespół Dzików, podejmie u siebie MZT Skopje. Pierwszy etap toczy się w ośmiu grupach. Awans uzyskają dwie najlepsze drużyny z każdej z nich.