Ewa Kasprzyk ujawnia powody odejścia z „Tańca z Gwiazdami”. Aktorka stawia sprawę jasno

Ewa Kasprzyk pożegnała się z programem „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”

Stacja TVN pokazywała „Taniec z Gwiazdami” do 2011 roku, a trzy lata później format trafił do Polsatu pod nową nazwą „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. W 2023 roku Edward Miszczak zdecydował o tymczasowym zawieszeniu emisji tanecznego widowiska.

Przewidywania dyrektora artystycznego Polsatu okazały się trafne, bo stęsknieni za pląsami celebrytów widzowie wiosną 2024 roku znów licznie zgromadzili się przed telewizorami, aby wspierać swoich faworytów. Odświeżone widowisko przeszło wówczas sporą metamorfozę, która objęła przede wszystkim skład oceniający uczestników. Ze starego grona swoje stanowisko zachowała wyłącznie Iwona Pavlović, obok której zasiedli nowi jurorzy, czyli Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Już wiosną zaczęły krążyć plotki o kolejnych przetasowaniach za stołem jurorskim. W czerwcu oficjalnie ogłoszono, że Ewa Kasprzyk nie pojawi się w kolejnej odsłonie programu, co natychmiast wywołało w internecie falę domysłów na temat przyczyn tego rozstania.

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Dlaczego Ewa Kasprzyk odeszła z „Tańca z Gwiazdami”? Zdradziła kulisy decyzji

Niektórzy internauci sugerowali nawet, że aktorkę po prostu zwolniono z polsatowskiego formatu. Takim spekulacjom stanowczo zaprzeczyli jednak zarówno Edward Miszczak, jak i sama Ewa Kasprzyk.

Gwiazda po rozstaniu z tanecznym show z pewnością nie narzeka na nudę i brak zawodowych wyzwań. Dziennikarze „Super Expressu” odwiedzili ją ostatnio w Teatrze Studio podczas prób do sztuki „Kobieta Guma”. Warto podkreślić, że Ewa Kasprzyk gra tam główną postać, którą stworzono specjalnie dla niej.

Rozmawiając z „Super Expressem”, artystka podkreśliła ogromne znaczenie, jakie ma dla niej praca na scenie teatralnej oraz bezpośrednia relacja z publicznością. Z biegiem czasu zobowiązania związane z „Tańcem z Gwiazdami” pochłaniały jednak coraz większą część jej grafiku, przez co kilkukrotnie musiała nawet odpuszczać obecność w programie Polsatu.

To też był jeden z powodów odejścia. Chcę realizować się szerzej i robić więcej różnych rzeczy. Terminy „Tańca z Gwiazdami” nie zawsze się ze sobą pokrywały. Czasami musiałam iść na bardzo duży kompromis. Polsat i produkcja programu również musiały iść na pewne ustępstwa, kiedy wyjeżdżałam na plan filmowy. Nie dało się tego wszystkiego pogodzić. Moim głównym zawodem jest bycie aktorką, a nie jurorką - powiedziała nam aktorka.

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