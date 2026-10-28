Pierwsza porażka Dzików Warszawa. Bolesna lekcja w Niemczech

Starcie ze znanym trenerem

Koszykarze Dzików Warszawa przegrali na wyjeździe z Fitness First Wuerzburg 62:91 w meczu czwartej kolejki Pucharu Europy FIBA. Była to pierwsza porażka stołecznej drużyny w tych rozgrywkach. Poszczególne kwarty zakończyły się wynikami 30:16, 16:14, 27:11 i 18:21 na korzyść gospodarzy. W zespole z Niemiec najwięcej punktów zdobył Eddie Colbert, który rzucił ich 17, a dla polskiej drużyny po 14 punktów zdobyli Austin Luke oraz Łukasz Frąckiewicz.

Trenerem niemieckiej ekipy jest Słoweniec Saso Filipovski, który przed laty z sukcesami pracował w polskiej lidze. Szkoleniowiec doprowadził Zastal Zielona Góra do dwóch złotych medali w latach 2015 i 2016. Ponadto z drużyną PGE Turów Zgorzelec wywalczył dwa srebrne krążki w 2007 i 2008 roku. Stołeczny zespół jest brązowym medalistą mistrzostw Polski i debiutuje w europejskich rozgrywkach.

Z kim zagrają w kolejnym meczu?

W środowym spotkaniu w drużynie gości zabrakło Krzysztofa Kempy oraz Amerykanina Zane'a Watermana. Waterman w niedzielnym meczu z Czarnymi Słupsk wystąpił pierwszy raz po ponadmiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Był wówczas najlepszym graczem zespołu, notując 18 punktów i 7 zbiórek, jednak ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi. W piątej kolejce rozgrywek Dzików Warszawa czeka domowe starcie z zespołem MZT Skopje.

Rywalizacja w obecnym sezonie Pucharu Europy FIBA toczy się w pierwszym etapie w ośmiu sześciozespołowych grupach. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy wywalczą awans do kolejnej rundy. Następna faza turnieju również będzie miała charakter grupowy, w którym wystąpią cztery czterozespołowe grupy.