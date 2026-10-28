Euroliga koszykarek. Lotto AZS UMCS Lublin z trzecią porażką z rzędu

Mistrzynie Polski zamykają stawkę

Lotto AZS UMCS Lublin to obecnie jedyna drużyna bez wygranej w grupie D Euroligi koszykarek. Mistrzynie Polski w pierwszej rundzie doznały trzech porażek. Przegrały z tureckim Emlak Konut 61:85, mistrzem Czech ZVVZ USK Praga 71:74, a ostatnio z francuskim Tango Bourges 69:88.

W tabeli grupy D prowadzi drużyna z Pragi, która może pochwalić się kompletem zwycięstw po pierwszej rundzie. Lublinianki rundę rewanżową rozpoczną 3 listopada meczem u siebie z Emlak Konut, gdzie gra reprezentantka Polski, Stephanie Mavunga.

Jakie są zasady rywalizacji w nowym sezonie?

Rozgrywki Euroligi koszykarek już trzeci sezon z rzędu odbywają się w zmienionym formacie. W pierwszej fazie bierze udział 16 drużyn, które rywalizują w czterech grupach, grając systemem "mecz i rewanż". Do drugiego etapu awansuje 12 najlepszych zespołów (po trzy z każdej grupy), które zostaną podzielone na grupy E i F.

Drużyny zajmujące ostatnie miejsce w swoich grupach w pierwszym etapie nie kończą udziału w europejskich pucharach, ale trafiają do 1/16 finału Pucharu Europy. Co ciekawe, tradycyjny finał w formacie Final Four został zastąpiony nową formułą z udziałem sześciu zespołów - Final Six.