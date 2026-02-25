Anita Lipnicka pokazała 20-letnią córkę. Pola studiuje na zagranicznej uczelni

2026-02-25 16:00

Ikona polskiej muzyki lat 90. zaskoczyła fanów, prezentując na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie córki, Poli. 20-letnia dziewczyna, owoc związku Anity Lipnickiej - wokalistki znanej z zespołu Varius Manx - z Johnem Porterem, studiuje obecnie za granicą. Fotografia wywołała lawinę pozytywnych komentarzy, również od innych muzyków.

Zdjęcie córki Anity Lipnickiej szybko obiegło media, wzbudzając duże zainteresowanie. Piosenkarka, która raczej jest wierna dyskrecji w kwestiach prywatnych, rzadko dzieli się szczegółami życia rodzinnego. Tym razem zrobiła wyjątek, publikując fotografię swojej dorosłej pociechy przy okazji jej 20. urodzin. Posypały się zachwyty.

Anita Lipnicka zasłynęła z Varius Manx. Dziś ma już dorosłą córkę

Urodzona w 1975 roku wokalistka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność z formacją Varius Manx. W latach 1993-96 wydała z grupą dwa albumy, na których znalazły się takie przeboje, jak "Piosenka księżycowa" czy "Zanim zrozumiesz". Następnie Anita Lipnicka postawiła na karierę solową. Prywatnie zaś była związana z muzykiem Johnem Porterem. Para w 2006 roku doczekała się córki, która właśnie skończyła 20 lat.

W podcaście Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego artystka wróciła niedawno wspomnieniami do wielkiej kariery w latach 90. Jak wyznała, przez długi czas czuła, że nie panuje nad swoim życiem i twórczością muzyczną, podlegając kontroli innych ludzi. Nie było też kolorowo, jeśli chodzi o finanse.

"Czułam, że jestem trybikiem w machinie, przypadkowym bohaterem nieswojej bajki. Że to się w taką stronę rozwinęło, że bardzo długo mi zajęło, żeby przejąć kontrolę nad własnym życiem, muzyką, jak to będzie robione" - powiedziała.

Pola Porter skończyła 20 lat. Studiuje daleko od domu

23 lutego ukochana córka Lipnickiej i Portera obchodziła 20. urodziny. Mimo że związek jej rodziców nie przetrwał próby czasu i zakończył się w 2015 roku, to pozostali oni w serdecznych kontaktach z uwagi na dobro dziewczyny. Dziś Pola Porter jest studentką kierunku biznes międzynarodowy i administracja na jednej z uczelni w Amsterdamie. Wyprowadzka do Holandii była ogromną życiową zmianą, ale z drugiej strony sprawiła, że więź między matką a córką stała się jeszcze bardziej wyjątkowa. Przy okazji urodzin Poli, Anita Lipnicka opublikowała jej zdjęcia w mediach społecznościowych i dodała wzruszający opis.

"Moje Światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech Ci gwiazdy sprzyjają, niech Ci się drzewa kłaniają, niech Ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię" - napisała.

Gwiazdy wyskoczyły z komplementami

Nie trzeba było długo czekać na zachwyty. Wiele osób pospieszyło z komentarzami, że 20-latka odziedziczyła urodę po zdolnej mamie. Jedną z komentujących była Kayah. Koleżanka po fachu napisała na profilu Lipnickiej:

"Piękna jak mamusia! Wszystkiego najlepszego dla Was❤️"

