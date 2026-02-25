Anita Lipnicka pokazała 20-letnią córkę. Pola studiuje na zagranicznej uczelni

Zdjęcie córki Anity Lipnickiej szybko obiegło media, wzbudzając duże zainteresowanie. Piosenkarka, która raczej jest wierna dyskrecji w kwestiach prywatnych, rzadko dzieli się szczegółami życia rodzinnego. Tym razem zrobiła wyjątek, publikując fotografię swojej dorosłej pociechy przy okazji jej 20. urodzin. Posypały się zachwyty.

Anita Lipnicka zasłynęła z Varius Manx. Dziś ma już dorosłą córkę

Urodzona w 1975 roku wokalistka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność z formacją Varius Manx. W latach 1993-96 wydała z grupą dwa albumy, na których znalazły się takie przeboje, jak "Piosenka księżycowa" czy "Zanim zrozumiesz". Następnie Anita Lipnicka postawiła na karierę solową. Prywatnie zaś była związana z muzykiem Johnem Porterem. Para w 2006 roku doczekała się córki, która właśnie skończyła 20 lat.

W podcaście Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego artystka wróciła niedawno wspomnieniami do wielkiej kariery w latach 90. Jak wyznała, przez długi czas czuła, że nie panuje nad swoim życiem i twórczością muzyczną, podlegając kontroli innych ludzi. Nie było też kolorowo, jeśli chodzi o finanse.

"Czułam, że jestem trybikiem w machinie, przypadkowym bohaterem nieswojej bajki. Że to się w taką stronę rozwinęło, że bardzo długo mi zajęło, żeby przejąć kontrolę nad własnym życiem, muzyką, jak to będzie robione" - powiedziała.

Pola Porter skończyła 20 lat. Studiuje daleko od domu

23 lutego ukochana córka Lipnickiej i Portera obchodziła 20. urodziny. Mimo że związek jej rodziców nie przetrwał próby czasu i zakończył się w 2015 roku, to pozostali oni w serdecznych kontaktach z uwagi na dobro dziewczyny. Dziś Pola Porter jest studentką kierunku biznes międzynarodowy i administracja na jednej z uczelni w Amsterdamie. Wyprowadzka do Holandii była ogromną życiową zmianą, ale z drugiej strony sprawiła, że więź między matką a córką stała się jeszcze bardziej wyjątkowa. Przy okazji urodzin Poli, Anita Lipnicka opublikowała jej zdjęcia w mediach społecznościowych i dodała wzruszający opis.

"Moje Światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech Ci gwiazdy sprzyjają, niech Ci się drzewa kłaniają, niech Ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię" - napisała.

Gwiazdy wyskoczyły z komplementami

Nie trzeba było długo czekać na zachwyty. Wiele osób pospieszyło z komentarzami, że 20-latka odziedziczyła urodę po zdolnej mamie. Jedną z komentujących była Kayah. Koleżanka po fachu napisała na profilu Lipnickiej:

"Piękna jak mamusia! Wszystkiego najlepszego dla Was❤️"