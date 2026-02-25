Cichopek i Kurzajewski w romantycznej podróży poślubnej. Pokazali zdjęcia

Drogi Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego połączyły się wiele lat temu w programie "Pytanie na Śniadanie", gdzie oboje byli prezenterami. Oboje w tym czasie prowadzili ustabilizowane życie rodzinne. Katarzyna Cichopek była żoną tancerza Marcina Hakiela, którego poznała w 2005 roku w programie "Taniec z gwiazdami", z którym doczekała się dwójki dzieci. Maciej Kurzajewski natomiast był związany z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską, z którą również ma dwóch synów. Dziennikarz co prawda rozwiódł się ze swoją partnerką już w 2020 roku, jednak kiedy w 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, od razu pojawiły się medialne spekulacje. Niedługo później doniesienia o tym, iż aktorkę i dziennikarza łączy coś więcej, potwierdzili sami zainteresowani kilka miesięcy później, kiedy opublikowali romantyczne kadry ze wspólnego wyjazdu do Izraela. Od tego momentu Katarzyna i Maciej nie ukrywali swojego szczęścia. Chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami i wyznaniami w mediach społecznościowych i nie ukrywali, iż planują wspólną przyszłość.

Zobacz także: Kurzajewski ma 53 lata, a Cichopek? Jest sporo młodsza od męża! Wiedzieliście?

Cichopek nie wraca do nagrań z "Tańca z gwiazdami". Tak trafiła do programu!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w romantycznej podróży poślubnej w Egipcie

W październiku 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Wydarzenie to było jednym z najgłośniejszych w polskim show-biznesie ubiegłego roku. O ślubie dziennikarza i aktorki rozpisywały się wszystkie media w kraju, a zakochani po uroczystości chętnie dzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami z ceremonii. Cztery miesiące po ślubie, Kasia i Maciej w końcu znaleźli czas na podróż poślubną. W sieci pojawiły się zdjęcia z Egiptu. Na zakochanych czekało serce z płatków róż, balony na hotelowym łóżku oraz napis "Happy Honey Moon" ("Szczęśliwej podróży poślubnej" - red.). Para spędza czas aktywnie, na zdjęciach widać, iż mieli okazję wybrać się nie tylko na kolację, ale również zwiedzić Wielkie Muzeum Egipskie, które zostało otwarte w listopadzie 2025 roku.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak Kasia CIchopek i Maciej Kurzajewski świętują miesiąc miodowy.