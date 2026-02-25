Spotkanie medalistów z Karolem Nawrockim. Prezydent kompletnie zaskoczył skoczków

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 przeszły do historii, a nasi skoczkowie odbyli już oficjalną wizytę u prezydenta.

Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak wraz z resztą kadry gościli w poniedziałek u Karola Nawrockiego.

Szczegóły tego spotkania ujawnił Adam Małysz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Prezydent Karol Nawrocki zaskoczył skoczków. Kulisy spotkania z Tomasiakiem i Wąskiem

Polscy skoczkowie powrócili z igrzysk Mediolan-Cortina 2026 w glorii chwały, przywożąc aż trzy z czterech zdobytych przez Polskę krążków. Choć Paweł Wąsek miał olbrzymi wkład w sukces podczas dramatycznego konkursu duetów, to miano największego objawienia imprezy przypadło 19-latkowi. Kacper Tomasiak, będący jeszcze juniorem, zaliczył debiut marzeń, zdobywając srebro i brąz indywidualnie oraz wicemistrzostwo w parze. Tuż po powrocie do kraju i zdobyciu tytułu mistrza Polski, młody zawodnik spotkał się z kadrą z prezydentem Karolem Nawrockim. O szczegółach tej niecodziennej wizyty opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" prezes PZN, Adam Małysz.

Adam Małysz z wizytą u prezydenta Nawrockiego. Później przyłapano go na mieście

- Wydaje mi się, że na chłopakach zrobiło wrażenie przede wszystkim to, że spotkali się z normalnym człowiekiem. Bo rozmowa twarzą w twarz to zupełnie co innego niż publiczne wystąpienia, z jakich zna się prezydentów czy różnych polityków. Kacper i Paweł Wąsek widzieli więc człowieka, który normalnie się zachowuje tak jak każdy z nas. Oczywiście prezydent Nawrocki był bardzo dobrze przygotowany, wiedział bardzo dużo o każdym z naszej strony, łącznie z trenerami i serwismenami - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Kamilem Wolnickim.

Okazuje się, że w Pałacu Prezydenckim show skradli nie tylko utytułowani sportowcy. W centrum uwagi znalazł się również Michał Wilk, trener odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne kadry. Szkoleniowiec właśnie w tym momencie odbierał nominację profesorską, co wywołało sporo radości wśród zgromadzonych. Członek sztabu odebrał ten zaszczytny tytuł w reprezentacyjnym dresie, co tylko nadało całej sytuacji wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru!