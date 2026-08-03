Sprawa narkotykowa w Warszawie. Akt oskarżenia dla pięciu osób za handel 228 kilogramami używek

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-03 14:00

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o handel ponad 228 kilogramami narkotyków. W całym śledztwie, które 3 sierpnia 2026 roku wciąż określane jest jako rozwojowe, występuje łącznie 24 podejrzanych. Sprawa realizowana przez CBŚP przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji dotyczy działalności grupy przestępczej na terenie województwa mazowieckiego.

Włączona niebieska syrena na dachu radiowozu. O akcji CBŚP przeciwko handlarzom narkotyków przeczytasz w Radiu Eska.
Autor: Pixabay.com

Śledztwo CBŚP w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie prowadzą postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Według ustaleń śledczych grupa ta w latach 2022–2025 zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Obecnie w całym śledztwie występuje 24 podejrzanych, a funkcjonariusze nadal ustalają wszystkie okoliczności procederu. Służby badają między innymi dokładną ilość substancji, jakie mogły trafić na czarny rynek w wyniku działań oskarżonych osób.

Akt oskarżenia i mechanizm działania handlarzy na Mazowszu

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie trafił akt oskarżenia obejmujący pięć osób. Mężczyznom postawiono łącznie kilkanaście zarzutów, które dotyczą handlu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z ustaleń wynika, że oskarżeni działali na terenie województwa mazowieckiego od 2022 roku, organizując dostawy oraz dystrybucję zakazanych substancji. Do wzajemnej komunikacji i kontaktu z nabywcami wykorzystywali internet, natomiast transport towarów powierzali tak zwanym kurierom.

Zabezpieczone narkotyki i mienie o wartości 1,5 mln złotych

Akt oskarżenia dotyczy obrotu ponad 228 kilogramami różnego rodzaju substancji zabronionych. Podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy zabezpieczono między innymi marihuanę, haszysz oraz znaczne ilości klefedronu (4-CMC). Zatrzymania oskarżonych mężczyzn były realizowane sukcesywnie od września 2025 roku do marca 2026 roku. W toku postępowania śledczy zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanych, którego łączna wartość wynosi blisko 1,5 mln złotych.

Źródło: Policja.pl