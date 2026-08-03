To przed koncertem je Skolim. Stawia na swojskie i polskie jedzenie!

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski urodził się w 1996 roku w Łukowie i swoje pierwsze kroki w mediach stawiał jako aktor. Zanim podbił rynek muzyczny, grał m.in. Patryka Jezierskiego w serialu "Barwy Szczęścia", a także pojawiał się w epizodycznych rolach w takich produkcjach jak "Korona królów" czy "Dziewczyny ze Lwowa".

Obranie muzycznego kierunku okazało się strzałem w dziesiątkę. Prawdziwy przełom przyniósł mu utwór "Wyglądasz idealnie", który zdobył setki milionów odtworzeń w sieci. Sukces przypieczętowały kolejne popularne piosenki, w tym "Temperatura" oraz "Kiss me baby". Dziś piosenki Skolima regularnie trafiają na anteny ogólnopolskich rozgłośni radiowych, a jego pozycję w branży umocniła współpraca z Blanką oraz Justyną Steczkowską.

Poza sceną artysta prężnie rozwija swoje biznesy. Inwestuje m.in. we własną stację paliw, autorską linię perfum czy pensjonat w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym deklaruje się jako wierzący i praktykujący katolik. Mocno chroni prywatność swoich najbliższych przed mediami, skupiając się na wychowywaniu dwóch synów.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Nietypowe wymagania gwiazd. To je Skolim przed koncertem

Polskie gwiazdy mają swoje nietypowe zachcianki przed koncertami. Maryla Rodowicz np. nie lubi mieć w pobliżu jedzenia, ale za to kocha niegazowaną wodę o pokojowej temperaturze. Robert Gawliński przez długi czas prosił o nachosy, które uwielbia. A Edyta Górniak potrafiła poprosić o konkretną wodę z Tajlandii, temperaturę w garderobie o wysokości 22 stopni, a w pokoju hotelowym konkretną kołdrę.

Skolim nigdy nie ukrywał tego, że często dba sam o swoje zaplecze. W rozmowie z VOX FM jego manager zdradził, iż nie tylko on, ale również Luxon pilnują, aby wszystko było na swoim miejscu. Podczas jednego z koncertów Skolim zrobił z kolegami live, aby pokazać, co dokładnie je przed koncertem.

- U nas jest polski żur. Śląski! Musi być. Jest w garnuszku wszystko. Patryk ma colkę, dla mnie cola zero. Soczek, oranżada, są też wody - powiedział Skolim.

Smakówka?