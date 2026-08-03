Nowa Dorotka z serialu Ranczo w ogniu krytyki. Widzowie oburzeni decyzją twórców [ZDJĘCIA]

Postać Kusego nie powróci, uwaga skupi się na córce Dorotce

Zdjęcia do kontynuacji pod tytułem „Zemsta wiedźm” rozpoczęły się 9 czerwca i potrwają do sierpnia. Widzów zszokowała metamorfoza córki głównych bohaterów. Z powodu śmierci Pawła Królikowskiego w 2020 roku, producenci musieli zrezygnować z postaci Kusego – nie będzie zastępstwa ani ożywiania go sztuczną inteligencją. Główny ciężar fabularny spadnie teraz na dorastającą Dorotkę, która w nowych epizodach będzie 17-letnią uczennicą liceum.

Karolina Ludwiniak pod ostrzałem fanów "Rancza"

Na oficjalnym koncie TVP na Facebooku pojawiło się wideo z planu. Karolina Ludwiniak, nowa serialowa Dorotka, dzieliła się przed kamerą swoimi emocjami związanymi z pracą przy hicie.

Na planie czuję się wspaniale, Jest to niesamowite przeżycie dla mnie być tutaj na planie "Rancza" ze wszystkimi aktorami, których znam, podziwiam. Granie Dorotki to jest dla mnie fantastyczna przygoda i ogromna radość

Jej entuzjazm szybko przyćmiły negatywne komentarze internautów, którzy wyłapali luki w chronologii serialu i dali upust swojemu niezadowoleniu w sieci.

Trochę za duża ta Dorotka.

Powinna grać dziewczynka a nie osoba dorosła.

Szybko stała się dorosłą kobietą, a powinna mieć nie więcej niż około 14 lat.

Nie za dorosła ta Dorotka? Nic do aktorki nie mam, ale jakieś fakty to fani dopatrzą... wydaje się zbyt wydoroślała.

Jak na 10 lat wygląda poważnie.

Dorotka z "Rancza" będzie kopią ojca

Mimo burzy wokół wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Karolina Ludwiniak zdradziła, że jej bohaterka będzie bardzo przypominać nieżyjącego tatę. Widzowie zobaczą w niej charakterystyczne cechy artysty, jego podejście do życia i wygląd. Dzięki temu nastoletnia córka Lucy i Kusego ma być jednym z najmocniejszych punktów ostatniej serii, przywracając klimat starych Wilkowyj.

Premiera nowej serii "Ranczo. Zemsta wiedźm"

Kiedy „Ranczo. Zemsta wiedźm” ujrzy światło dzienne? Po zakończeniu wszystkich prac na planie i w postprodukcji, serial zadebiutuje na ekranach w grudniu 2026 roku.

Kolejna wizyta w Wilkowyjach dostarczy fanom mnóstwo śmiechu, łez i wciągających historii. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, aby ocenić, jak w roli starszej Dorotki wypadła nowa aktorka i z czym będą musieli zmierzyć się mieszkańcy w nowej odsłonie serialu.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania