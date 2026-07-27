Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie kinowym hitem tego roku?! Data premiery i obsada

Fani na całym świecie mogą odetchnąć z ulgą! Po miesiącach oczekiwań do kin wchodzi kolejny film o przygodach Człowieka-Pająka. Czwarta część sagi z Tomem Hollandem w roli głównej wchodzi w fazę produkcji, a my znamy szczegóły.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - fabuła. Co czeka Petera Parkera?

Zgodnie z opisem fabuły, akcja filmu rozpocznie się po wstrząsających wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada. Kto zagra w filmie?

Lista aktorów robi ogromne wrażenie i jest źródłem wielkich emocji. Oczywiście w roli głównej powraca Tom Holland. U jego boku ponownie zobaczymy Zendayę oraz Jacoba Batalona. Ich postacie nie pamiętają jednak Petera, co z pewnością będzie jednym z głównych wątków emocjonalnych filmu. Prawdziwą bombą są jednak nowe nazwiska w obsadzie!

W obsadzie filmu znaleźli się: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando i Mark Ruffalo.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - data premiery i twórcy

Znamy już dokładną datę, którą trzeba zapisać w kalendarzu! Światowa premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień odbędzie się 31 lipca 2026 roku. Za kamerą stanie Destin Daniel Cretton, reżyser odpowiedzialny za świetnie przyjęty film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", co daje gwarancję widowiskowych scen akcji. Scenariusz przygotowuje trio Chris McKenna, Eric Sommers i Justin Kuritzkes, a nad całością czuwają producenci Kevin Feige i Amy Pascal. Czekamy z niecierpliwością.