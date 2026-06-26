Andrzej Rosiewicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Jest najstarszym uczestnikiem w historii programu

Andrzej Rosiewicz dołącza do 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu

Jesienią 2026 roku stacja Polsat wyemituje już 32. odsłonę popularnego show "Taniec z Gwiazdami". Format, który początkowo gościł na antenie TVN, obecnie jest sztandarową propozycją Polsatu. Producenci stawiają na różnorodność obsady, chcąc przyciągnąć przed telewizory widzów w każdym wieku. Wcześniej potwierdzono już udział aktorki i wokalistki Heleny Englert oraz tancerki Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Z kolei 26 czerwca 2026 roku oficjalnie poinformowano, że na parkiecie 32. edycji programu zaprezentuje się znany wokalista Andrzej Rosiewicz.

– W nowej edycji powitamy absolutną legendę polskiej estrady! Przed Wami jedyny w swoim rodzaju Andrzej Rosiewicz! 🌟 Wykonawca kultowych hitów, takich jak „Czterdzieści lat minęło”, „Chłopcy radarowcy” czy „Najwięcej witaminy” i showman z niespożytą energią! Scena to jego żywioł, więc czas na udział w najlepszym show rozrywkowym w Polsce. Panie Andrzeju, witamy w tanecznej rodzinie! – przekazał Polsat.

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Obecnie stacja nie ujawniła, z którą profesjonalną tancerką wystąpi wokalista. Z pewnością jednak będzie to najstarszy w historii uczestnik "Tańca z Gwiazdami".

Kim jest Andrzej Rosiewicz? Znany muzyk to gwiazda polskiej estrady

Urodzony w 1944 roku Andrzej Rosiewicz to niezwykle zasłużony dla polskiej sceny artysta, wokalista, kompozytor, satyryk i tancerz. Jego artystyczna droga rozpoczęła się już w latach 60. ubiegłego stulecia. Choć zdobywał wykształcenie w SGGW, to właśnie ze sceną i muzyką związał swoje życie. W latach 70. odnosił triumfy, występując z grupą Asocjacja Hagaw. Następnie, kontynuując karierę solową, wyrósł na jedną z najciekawszych postaci muzycznych epoki PRL. Ceniony jest przede wszystkim za specyficzny, pełen humoru styl oraz doskonałe umiejętności stepowania. To on wykreował i wykonał tak wielkie przeboje, jak "Najwięcej witaminy", "Czy czujesz czaczę", "Chłopcy radarowcy" i legendarne "Czterdzieści lat minęło...", które stało się motywem przewodnim serialu "Czterdziestolatek".

Artysta regularnie gościł na scenach festiwali w Opolu oraz Sopocie. Angażował się także w występy dla środowisk polonijnych w różnych zakątkach świata. W kolejnych latach swojej działalności skupił się na twórczości nawiązującej do tematyki politycznej i religijnej, kreując między innymi satyryczne piosenki odnoszące się do aktualnej sytuacji w Polsce oraz podejmując współpracę z mediami o profilu katolickim.