Andrzej Rosiewicz bije rekord w "Tańcu z Gwiazdami". Zgłosił się do produkcji z jednym żądaniem

Andrzej Rosiewicz bije rekord wiekowy w "Tańcu z Gwiazdami"

Telewizja Polsat intensywnie kompletuje skład zbliżającego się sezonu popularnego programu tanecznego. Wśród osób, które sfinalizowały już swoje kontrakty, znalazł się legendarny artysta estradowy. Dołączenie Andrzeja Rosiewicza do widowiska oznacza, że 82-letni satyryk zdeklasuje wiekowo wszystkich dotychczasowych kandydatów walczących o Kryształową Kulę. W wywiadzie opublikowanym na łamach "Super Expressu" gwiazdor podkreślił ogromny entuzjazm przed rozpoczęciem nagrań.

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Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie

Estradowiec musi jeszcze poczekać na ostateczną decyzję twórców "Tańca z Gwiazdami" odnośnie tego, komu przypadnie rola jego trenerki. Mimo braku informacji o tanecznej partnerce, Andrzej Rosiewicz zdążył już zwrócić się do władz stacji z propozycją wykorzystania jego własnego repertuaru podczas występów na żywo.

Mam kilka takich piosenek, do których chciałbym zatańczyć. "Czy czuje pani cha-chę" to jeden z nich. Jak na razie nie wiem z kim zatańczę ani kiedy rozpocznę treningi

Helena Englert i Mandaryna szykują się do "Tańca z Gwiazdami"

Wcześniej ujawniono, że pierwszą oficjalną gwiazdą nadchodzącej odsłony będzie Helena Englert. Młoda aktorka gościła niedawno w porannym paśmie "Halo tu Polsat", gdzie dość jednoznacznie wytłumaczyła swoje telewizyjne plany. Córka znanej pary aktorskiej uznała, że występy na żywo przed wielomilionową widownią idealnie przełożą się na promocję jej muzycznej twórczości.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki

Na parkiecie dziewiętnastego sezonu formatu zadebiutuje także Marta Wiśniewska. Była żona wokalisty zespołu Ich Troje zdradziła przed kamerami śniadaniówki, że możliwość założenia spektakularnych kreacji i zaprezentowania własnych umiejętności jest spełnieniem jej marzeń jako wieloletniej fanki programu.

Jestem wielką fanką "Tańca z gwiazdami". Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji

Występ Mandaryny błyskawicznie spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów, którzy wytykali jej długoletnie i profesjonalne doświadczenie choreograficzne. Władze Polsatu natychmiast ucięły te spekulacje, jednoznacznie zaznaczając, że technika tańca nowoczesnego i hip-hopu zupełnie nie pokrywa się z rygorystycznymi zasadami klasycznego tańca towarzyskiego.

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Wersja FB: Nawet fani nie wiedzieli tego o żonie Andrzeja Rosiewicza. Prawda wyszła na jaw

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