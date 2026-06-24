Didier Deschamps w żałobie. Natychmiast opuścił zgrupowanie reprezentacji

Francuski szkoleniowiec usłyszał te niezwykle trudne wieści we wtorek, zaledwie kilkadziesiąt minut po pokonaniu przez jego zespół Iraku 3:0. To spotkanie grupowe na mistrzostwach świata przedłużyło się wcześniej z uwagi na ulewne deszcze i chwilowe wstrzymanie gry.

Przedstawiciele francuskiego związku piłki nożnej opublikowali komunikat, w którym potwierdzono, że Deschamps tymczasowo odsunie się od obowiązków zawodowych. Oznacza to, że nie tylko zabraknie go na przedmeczowych zajęciach, ale także nie będzie dowodził drużyną w piątkowej rywalizacji z Norwegami w ramach grupy I.

Stery w kadrze przejmie na ten moment Guy Stephan, który pełni rolę wieloletniego asystenta w sztabie szkoleniowym. Warto zaznaczyć, że to już drugi przypadek, kiedy zastępuje on na ławce głównego trenera. Podobnie było dwa lata temu przed starciem z Duńczykami w Lidze Narodów, gdy selekcjoner żegnał swojego zmarłego ojca.

Po dotychczasowych spotkaniach Trójkolorowi mogą pochwalić się dwoma pewnymi zwycięstwami. Ich piątkowa potyczka z kadrą Norwegii oficjalnie zamknie zmagania w grupie na obecnym turnieju.