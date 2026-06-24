Ivana Knoll znów kradnie show na mundialu! Odważny strój chorwackiej modelki rozgrzał kibiców

Słynna chorwacka influencerka i modelka nie zamierza zmieniać swoich upodobań modowych, co dobitnie udowodniła podczas trwającego turnieju. Cztery lata temu jej kuse stylizacje budziły kontrowersje w restrykcyjnym Katarze. Obecnie na terenie Ameryki Północnej modelka pozwala sobie na jeszcze więcej swobody! Kibice i fotoreporterzy mogli się o tym dobitnie przekonać już w trakcie dwóch pierwszych spotkań grupowych jej ojczystej reprezentacji.

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Zaraz po starciu z Anglikami (2:4) w Dallas media szeroko rozpisywały się o wyjątkowo skąpym staniku Chorwatki. Na kolejny mecz swojej drużyny przeciwko Panamie Ivana Knoll założyła tylko rzucający się w oczy biustonosz w narodową szachownicę z niebieskimi ramiączkami! Głębokie wycięcie wywołało reakcję części obserwatorów, uznających ten ubiór za mocno prowokacyjny i odsłaniający zbyt wiele. Dopełnieniem tej stadionowej kreacji były tym razem szerokie dżinsy, które miały zapewnić influencerce pełen komfort poruszania się po trybunach.

Zgodnie z własnym zwyczajem celebrytka błyskawicznie udostępniła fotografie ze stadionu na swoim profilu instagramowym, który śledzą miliony osób. Publikacja momentalnie wywołała potężną dyskusję wśród internautów z całego globu. Sympatycy popularnej influencerki podzielili się na dwie skrajne grupy. Część osób z zachwytem nazywała ją „królową trybun”, podczas gdy surowi krytycy zarzucili jej desperackie szukanie atencji i odciąganie uwagi od sportowej rywalizacji.

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Niezależnie od tych opinii, po czterech latach od pierwszego wielkiego boomu, chorwacka kibicka nadal pozostaje jednym z głównych tematów piłkarskich mistrzostw świata! Dopingowani przez nią piłkarze wygrali w Toronto z Panamą po bramce dającej wynik 1:0, dzięki czemu wciąż mają realne szanse na awans do dalszej fazy gier.

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