MŚ 2026: Dziś decydujące starcia w grupach. Kto gra w środę, 24 czerwca?

Mundial 2026. Ostatnie mecze grupowe Kanady, Meksyku i Brazylii

Turniej o mistrzostwo świata rozkręca się w niesamowitym tempie. Dotychczas rozegrano już 48 spotkań, a we wtorek oraz minionej nocy zakończyła się druga seria gier fazy grupowej. Portugalska kadra dowodzona przez Cristiano Ronaldo pewnie rozbiła Uzbekistan 5:0, zmazując plamę po sensacyjnym remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie Kolumbijczycy zapisali na swoim koncie kolejny triumf, ogrywając zespół z Afryki 1:0. Spore emocje towarzyszyły również zmaganiom w grupie L, gdzie angielska reprezentacja niespodziewanie bezbramkowo zremisowała z Ghaną, natomiast Chorwaci po ciężkim boju pokonali Panamę 1:0, zachowując szanse na awans. Od środy uwaga kibiców skupi się na decydujących grupowych potyczkach. Tylko 24 czerwca obejrzymy sześć konfrontacji w grupach A, B oraz C. Na boiskach zaprezentują się między innymi współgospodarze turnieju, czyli Meksyk i Kanada, a także naszpikowana gwiazdami Brazylia. Poniżej znajduje się pełny harmonogram dzisiejszych oraz nocnych gier.

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MŚ 2026 mecze dzisiaj: Kto gra 24 czerwca? Harmonogram i transmisje na żywo

Środowy wieczór oraz noc z 24 na 25 czerwca dostarczą nam sześciu emocjonujących widowisk piłkarskich. Zobaczymy pojedynki Bośni z Katarem, Szwajcarii z Kanadą, Maroka z Haiti, Szkocji z Brazylią, Czechów z Meksykiem, a także RPA z Koreą Południową:

Godz. 21:00, Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar. To bezpośrednia konfrontacja dwóch najniżej notowanych zespołów w tej grupie, stanowiąca doskonałą okazję na zdobycie ważnych punktów. Wygrana może dać jednej z ekip trzecią lokatę, premiowaną ewentualnym awansem do kolejnej rundy. Bośniacy mają już na koncie remis z Kanadą (1:1) i przegraną ze Szwajcarią (1:4). Transmisja na TVP Sport oraz w portalu TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa B: Szwajcaria - Kanada. Ostatnia kolejka wymusza jednoczesne rozgrywanie obu spotkań. Liderzy tabeli, dysponujący dorobkiem czterech punktów, powalczą o pierwsze miejsce, które ułatwia drogę w fazie pucharowej turnieju. Gospodarze wspierani przez fanów w Vancouver liczą na powtórkę festiwalu strzeleckiego z wygranego 6:0 starcia z Katarczykami! Mecz na żywo pokaże TVP 1 oraz platforma TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa C: Maroko - Haiti. Sytuacja w tej tabeli pozostaje zagmatwana, jednak to zespół z Afryki Północnej rozdaje karty i wszystko zależy od niego. Mając cztery punkty, Marokańczycy zagrają z najsłabszym przeciwnikiem w grupie. W przypadku równej liczby zdobytych punktów kluczowy okaże się ostateczny bilans bramkowy. Spotkanie będzie można śledzić na antenie TVP Sport i w internecie na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa C: Szkocja - Brazylia. Europejczycy po triumfie nad Haiti (1:0) i porażce z Marokańczykami (0:1) plasują się na trzeciej pozycji. Ich dalsze losy wyjaśnią się po końcowym gwizdku w Miami, ale do znalezienia się w gronie ośmiu awansujących z 3. miejsc bardzo przydałby im się chociażby remis. Brazylia, osłabiona brakiem kontuzjowanego Raphinhi, rywalizuje korespondencyjnie o triumf w całej grupie. Mecz wyemituje TVP 1 oraz portal TVPSport.pl.

Godz. 03:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa A: Czechy - Meksyk. Współgospodarze turnieju są już pewni triumfu w swojej grupie, po tym jak pewnie rozprawili się z Republiką Południowej Afryki (2:0) oraz Koreą Południową (2:1). Z kolei reprezentanci Czech grają z nożem na gardle. Po dwukrotnej stracie prowadzenia i wpadkach z drużynami z Afryki i Azji, jedynie zwycięstwo przedłuży ich pobyt na mundialu. Transmisja dostępna będzie w TVP 2 oraz w internecie.

Godz. 03:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa A: RPA - Korea Południowa. Ekipa z Afryki znajduje się w identycznym położeniu co reprezentacja Czech, jednak Koreańczycy wcale nie zamierzają odpuszczać tego starcia. Zawodnicy z Azji, po wcześniejszej porażce z gospodarzami turnieju, wciąż nie mogą być w stu procentach pewni awansu i do pełni szczęścia potrzebują przynajmniej jednego punktu. To zapowiada niesamowitą walkę. Pokaże to kanał TVP Sport oraz portal TVPSport.pl.

W kolejnym dniu rywalizacji, czyli w czwartek 25 czerwca, swoje zmagania ostatecznie zakończą grupy E, F oraz D. Poniżej znajdziesz specjalną galerię zdjęć z ubraną w ministanik słynną fanką Ivaną Knoll.