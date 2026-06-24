Tak schłodzisz sypialnię podczas upałów. Wystarczy, że zrobisz to z ręcznikiem. Sposób na upały w nocy

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-24 11:14

Lato w pełni, a wraz z nim przyszły do Polski iście pustynne upały, które od kilku dni mocno dają się nam we znaki. Termometry regularnie wskazują wartości przekraczające 30 stopni Celsjusza, a nocami temperatura wcale nie spada znacząco, co sprawia, że nasze mieszkanie jest nieustannie nagrzane. W takich warunkach każdy desperacko szuka sposobu na ochłodzenie pomieszczeń, aby znaleźć choć chwilę wytchnienia od wszechobecnego skwaru. Wystarczy zastosować ten prosty trik z ręcznikiem, a nocą zaśniesz bez problemu.

Młoda kobieta w białej koszulce leżąca w łóżku pod szarą kołdrą, patrząca w prawo z ręką na czole, zmartwiona upałami utrudniającymi sen. Dowiedz się, jak schłodzić sypialnię podczas upałów dzięki prostemu trikowi, czytając artykuł na naszym portalu.
Autor: Freepik.com
  • Polskę nawiedziły pustynne upały, a nagrzane mieszkania utrudniają sen, zmuszając do poszukiwania skutecznych sposobów na ochłodzenie.
  • Istnieje genialny i tani trik, stosowany od wieków, który pozwala znacząco obniżyć temperaturę w sypialni bez drogiej klimatyzacji.
  • Sprawdź, jak ręcznik może odmienić twoje noce i zapewnić komfortowy sen nawet w najgorętsze dni.

Lato to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych pór roku, ale gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, upały zaczynają mocno dawać się nam we znaki. W Polsce od kilku dni panują wręcz pustynne temperatury, a nagrzane mieszkania nie pozwalają odpocząć nawet po zachodzie słońca. Nic więc dziwnego, że każdy szuka skutecznego sposobu na ochłodzenie swojego domu i zapewnienie sobie komfortowego snu. Z tym problemem nie muszą mierzyć się osoby, których domy i mieszkania posiadają klimatyzację, co jednak jeśli jej nie posiadamy? Na szczęście istnieją proste i tani sposób na obniżenie temperatury w sypialni, który stosowano już w starożytności.

Polecany artykuł:

Dodaj do miski i mocz stopy przez 15 minut. Tak poradzisz sobie z opuchlizną w …
Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?

Zmocz ręcznik i zawieś go na oknie. Temperatura w sypialni spadnie

Podczas upalnych dni, kiedy temperatura nocą obniża się jedynie nieznacznie, największym wyzwaniem okazuje się schłodzenie sypialni, co jest kluczowe dla komfortowego i regenerującego snu. Jednym z tych sposobów jest zmoczenie ręcznika w zimnej wodzie i powieszenie go na otwartym oknie. Woda z mokrego ręcznika, parując, pobiera ciepło z otoczenia. Kiedy świeże powietrze z zewnątrz wpada do pomieszczenia przez okno, przepływa przez wilgotny ręcznik. W efekcie, powietrze, które dostaje się do sypialni, jest nie tylko chłodniejsze, ale także bardziej wilgotne, co dodatkowo zwiększa odczucie komfortu w suchym i gorącym powietrzu. To naturalna i energooszczędna metoda, która wykorzystuje podstawowe prawa fizyki.

Warto również pamiętać o zasłanianiu okien w ciągu dnia, wietrzeniu mieszkania późnym wieczorem oraz piciu odpowiedniej ilości wody. Dzięki takim prostym rozwiązaniom łatwiej przetrwać falę upałów i zadbać o spokojny sen nawet podczas najbardziej gorących letnich dni.

Upał w Słubicach
Galeria zdjęć 33
Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano?
Pytanie 1 z 15
Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja?
upały
praktyczne porady