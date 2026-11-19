CBŚP zabezpieczyło marihuanę na działce w powiecie ostródzkim

Policjanci Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie CBŚP rozpracowywali grupę przestępczą, która miała zajmować się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków na terenie powiatu elbląskiego. Ustalili, że na jednej z działek rekreacyjnych w powiecie ostródzkim mogą być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Z zebranych informacji wynikało, że na tej nieruchomości mogły być magazynowane narkotyki przed dalszą dystrybucją. W drugiej połowie października funkcjonariusze zweryfikowali te ustalenia.

41-latek zatrzymany podczas pakowania kartonów do samochodu

Na wytypowanej działce policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który pakował kartony do samochodu osobowego. W kartonach znajdowało się 20 próżniowo zapakowanych pakunków z marihuaną. Podczas dalszego przeszukania budynku rekreacyjnego, garażu i innego pojazdu funkcjonariusze znaleźli kolejnych 14 pakunków z tym narkotykiem. Łącznie zabezpieczyli 34 kilogramy marihuany.

41-latek tymczasowo aresztowany

Policjanci znaleźli także przedmioty wskazujące na ukrywanie narkotyków i przygotowywanie ich do dystrybucji na dużą skalę. Zatrzymany utrzymywał kontakty ze środowiskiem pseudokibiców jednego z elbląskich klubów sportowych. Policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, gdzie usłyszał zarzuty. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec 41-latka tymczasowe aresztowanie. Śledztwo jest w toku.

Źródło: Policja.pl