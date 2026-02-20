Marika przeszła trudne chwile. Piosenkarka otworzyła się na temat ciężkiego porodu i utraty głosu

Macierzyństwo to wyjątkowy, ale i wymagający czas w życiu każdej kobiety. Dla artystów, których narzędziem pracy jest ciało i głos, zmiany zachodzące w organizmie mogą być szczególnie trudne. Marika, popularna piosenkarka, autorka tekstów i prezenterka, w szczerej rozmowie podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z ciążą, porodem i powrotem do formy po narodzinach dzieci.

Prowadziła "The Voice of Poland", ale nagle zniknęła. Postawiła na macierzyństwo

Marika podbiła polskie listy przebojów swoimi utworami. Jednym z hitów był numer "Moje serce". Dała się też poznać jako pełna energii gospodyni programu dopiero co powstającego "The Voice of Poland". Z czasem jednak odeszła ze świata show biznesu, niewiele zdradzając o swoim życiu prywatnym. Dziś mówi o trudnych doświadczeniach otwarcie.

W podcaście "Głośniej" portalu Mamadu.pl opowiedziała wprost o niełatwych przejściach w związku z ciążą, która okazała się bliźniacza. Artystka przez wiele lat starała się bezskutecznie o dziecko, ostatecznie decydując, że dla tego życiowego priorytetu ograniczy karierę zawodową. Po naradach z najbliższymi postanowiła "wyluzować" i skupić się na rodzinnych pragnieniach. Jak jednak mówi, nie spodziewała się wielu negatywnych konsekwencji macierzyństwa.

"Ja pragnęłam macierzyństwa, to na pewno. Ale kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże zmiany zajdą w moim życiu, jak bardzo się wszystko pozmienia i że tego starego życia już nie będzie w zasadzie. Mam taką szczątkową pamięć z pierwszych dwóch lat mojego macierzyństwa, bo wydaje mi się, że to było tak trudne, że tam po prostu trauma goni traumę" - wyznała.

Trudna wizyta u lekarza. "Pan doktor patrzy w ekran i nagle..."

Starania o dziecko ostatecznie przyniosły skutek. Marika zaszła w ciążę, ale jak opowiedziała w rozmowie z gospodyniami podcastu - wizyta na badaniu USG miała przerażający przebieg. Mina lekarza początkowo przeraziła artystkę, zaś informacja o bliźniętach - wywołała mieszankę radości z lękiem związanym z rodzinną tragedią.

"Poszłam na USG sama. Pan doktor patrzy w ekran i nagle mu czoło marsowieje, mina rzednie, więc ja jestem przerażona i zadaję pytanie, co się dzieje, czy ten człowiek dobrze wygląda... Pan doktor chwilę jeszcze wstrzymuje akcję, po czym odwraca ku mnie ekran i mówi: "Ten człowiek wygląda bardzo dobrze, ale ten drugi również". I w tym momencie ja zaczynam płakać i jest to mieszanina ulgi, że nie straciłam ciąży, z szokiem, że jest jakiś drugi człowiek, i też z lękiem, bo w mojej rodzinie była ciąża bliźniacza, która skończyła się narodzinami dzieci, które niestety żyły tylko kilka dni" - opowiedziała.

Marika szczerze o porodzie, utracie głosu i leczeniu psychiatrycznym

Synowie piosenkarki i jej męża Pawła - Jan i Karol - przyszli na świat w 2018 roku. Poród miał jednak dramatyczny przebieg. Odbył się dopiero w 32. tygodniu ciąży, a lekarze starali się za wszelką cenę go powstrzymać po niespodziewanym odejściu wód. Ostatecznie, nie udało im się to i chłopcy narodzili się wcześniej, niż planowano. Jak podkreśliła Marika, było to przerażającą chwilą nie tylko dla niej, ale i dla męża oraz całej rodziny.

Problemy niestety zaczęły się piętrzyć. Piosenkarka po pewnym czasie straciła część wokalnych możliwości, co zupełnie wykluczyło ją ze śpiewania. Z tego powodu zaczęła mierzyć się też z problemami natury psychicznej, ostatecznie otrzymując profesjonalną pomoc. Ulgę przyniosła jej terapia farmakologiczna.

"Jak dzieci miały półtora roku, przydarzył mi się pierwszy w życiu taki poważny stan lękowy, który dotknął obszaru dla mnie bardzo cennego, a mianowicie emisji głosu, śpiewania. Straciłam cały rejestr piersiowy, mogłam mówić tylko taką histeryczną górką, nie mogłam w ogóle śpiewać" - wyjawiła.

"Wylądowałam na kozetce pierwszy raz w życiu u psychiatry i dostałam leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne. Wygrzebywałam się z tego jakieś pół roku. Leki zadziałały, przebudowaliśmy dużo rzeczy w naszym funkcjonowaniu domowym" - dodała.

Choć Marika świadomie podjęła decyzję o przewartościowaniu życia i rezygnacji z wielu kuszących propozycji, w tym prowadzenia programu w najlepszym czasie antenowym, to dziś szczerze mówi, że ponosi zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje pragnienia macierzyństwa.