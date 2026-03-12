Ostatnie publiczne wyjście Magdaleny Majtyki. Są zdjęcia! Kilka dni później przyszła tragiczna wiadomość

Widzowie doskonale znali Magdalenę Majtykę z ról w hitowych produkcjach, takich jak „Pierwsza miłość”, „Ojciec Mateusz” czy „Na Wspólnej”. Życie 41-letniej artystki zakończyło się niespodziewanie 6 marca 2026 roku, szokując jej bliskich oraz całe środowisko aktorskie. Koszmar rozegrał się na terenie Dolnego Śląska. Kobieta zniknęła bez śladu 4 marca, a jej mąż zamieścił w internecie dramatyczny apel o wsparcie w poszukiwaniach, wierząc w szczęśliwe odnalezienie żony.

Niestety, dwa dni później w miejscowości Biskupice Oławskie zlokalizowano auto należące do gwiazdy. Niedaleko tego miejsca, w zalesionym terenie, odkryto zwłoki 41-latki, co ostatecznie potwierdzili funkcjonariusze policji.

Śledztwo w sprawie zgonu Magdaleny Majtyki

Działania w tej sprawie niezwłocznie podjęła prokuratura. Wykonana sekcja zwłok nie przyniosła jednak definitywnej odpowiedzi na temat okoliczności zgonu. Jak poinformował prokurator Damian Pownuk, specjaliści wyeliminowali uraz mechaniczny jako bezpośrednią przyczynę śmierci aktorki. Na obecnym etapie postępowania śledczy nie znaleźli również żadnych przesłanek sugerujących zaangażowanie osób trzecich. Kluczowe dla rozwikłania zagadki będą szczegółowe analizy histopatologiczne oraz toksykologiczne, na których ostateczne wnioski trzeba będzie poczekać nawet kilkadziesiąt dni.

Odejście 41-latki wywołało ogromny ból w świecie sztuki. Przyjaciele z branży masowo publikują w sieci pożegnania, wspominając ją jako osobę pełną pasji, niespożytej energii oraz wielkiego talentu. W związku z tą tragedią wrocławski Teatr Muzyczny Capitol, z którym artystka była związana zawodowo, zdecydował się na anulowanie zaplanowanych przedstawień.

Ostatnie publiczne spotkanie 41-letniej aktorki

Okazuje się, że gwiazda telewizyjna angażowała się w rozmaite inicjatywy poza planami filmowymi. Na krótko przed swoim zniknięciem odbyła oficjalne spotkanie - nikt nie sądził, że będzie jej ostatnim. Przedstawiciele projektu Lelenfant zamieścili w sieci oświadczenie, z którego wynika, że widzieli się z artystką 1 marca, czyli zaledwie trzy doby przed jej zaginięciem.

To była pierwsza niedziela marca i początek wspólnych przygotowań do międzynarodowej edycji Lelenfant, gdzie w gronie instruktorów i Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja spotkaliśmy się w CALu Serce Szczepina, budując razem wspólne wartości, porozumienie, relacje przed pracą z dziećmi i młodzieżą z całego świata. Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to ostatnie spotkanie z Magdą Majtyką, która niespodziewanie zmarła. Z Magdą współpracowaliśmy od jesieni 2025 i to był piękny początek pracy, która wydawała się pracą na lata - napisali organizatorzy wydarzenia na jego facebookowym profilu.

W opublikowanym komunikacie organizatorzy skierowali również bezpośrednie, wzruszające słowa do przedwcześnie zmarłej Magdaleny Majtyki.

Magdo, dziękujemy za to, że wniosłaś światło, energię, czułość i ogromną artystyczną wrażliwość zarówno do świata dziewczynek, z którymi tworzyłaś, jak i do świata dorosłych tworzących ten projekt od lat. Ten promień zostaje z nami.

