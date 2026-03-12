Schabowy za 86 złotych?! Wielkanocne menu u Magdy Gessler znowu emocjonuje Polaków

Ceny w lokalach należących do osób publicznych często wywołują spore dyskusje. Niedawno, przy okazji tłustego czwartku, furorę w lokalu prowadzonym przez córkę Magdy Gessler robiły pączki w cenie 25 złotych. Przed Wielkanocą pod lupę trafiła za to oferta w popularnej restauracji samej prowadzącej "Kuchenne rewolucje". Oto zaskakujące ceny!

Magda Gessler i jej wiosenne nowości. To można teraz u niej zamówić

Najpopularniejsza restauracja najpopularniejszej polskiej restauratorki mieści się przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Ostatnio jej oferta wzbogaciła się o propozycje na wkraczającą powoli do naszego kraju wiosnę. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej, nowością są jaja po staropolsku panierowane, smażone w skorupce jak dawniej, nadziane pieczarkami z natką pietruszki. W karcie dań debiutują też zielony krem z brokułów, złocisty kurczak, a ze słodkości - sernik z karmelizowanym cukrem i malinami. Brzmi apetycznie, ale co z cenami?

Świąteczny catering u Gessler. Luksusowo?

Najtańsze wśród nowości są wspomniane jaja po staropolsku - kosztują 41 zł. Krem z brokułów to już koszt 43 zł, a sernik - 49 zł. Złocisty kurczak z puree z soczewicy wymaga już większego wydatku - 73 zł.

A jak z innymi potrawami w sam raz na Wielkanoc? Zacznijmy od klasyków. Schabowy chrupiący domowy z zasmażaną kapustą, na całą patelnię kosztuje 86 zł, a pierś z kaczki w sosie z żurawiny - 109 zł. Za mniejszą porcję schabowego u Magdy Gessler zapłacimy 53 zł. Jeśli chodzi o zupy, ceny wahają się od 43 zł za barszcz czerwony do 49 zł za żur i flaki. Najdroższe w karcie są dania bardziej luksusowe - polędwica z dorsza za 145 zł i czarny kawior z jesiotra za 350 zł.

Wielkanoc na bogato. Tak ceny w lokalu gwiazdy wyglądały w ubiegłym roku

Nic dziwnego, że ceny w kultowej restauracji budzą takie zamieszanie w sieci. Magda Gessler podkreśla jednak, że liczą się jakość produktów i smaczne, domowe receptury. Czy w tym roku Wielkanoc w celebryckim wydaniu będzie droższa? Okazuje się, że za zupy trzeba zapłacić dokładnie tyle samo, ile w 2025 roku. Pieczona w całości kaczka, dostępna w internetowych delikatesach celebrytki, podrożała o 4 złote, ze 193 na 197 zł. Nieco podrożały też świąteczne mazurki. W ubiegłym roku kilka ich rodzajów według przepisów Gessler nie przekraczało progu 70 zł. Tym razem trzeba już odłożyć taką kwotę.

