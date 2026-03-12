Roksana Węgiel zachwyca figurą. Ten brzuch! Ciało jak u bogini. Oto sekret

KH Bartosz Olszewski
2026-03-12 13:01

Roksana Węgiel to nie tylko utalentowana wokalistka, ale i posiadaczka perfekcyjnej sylwetki! Jej imponująca forma nie wzięła się znikąd – to rezultat godzin spędzonych na siłowni, sali tanecznej i podczas aktywności w plenerze. Zobacz, jak artystka pracuje na swój wygląd w naszej galerii.

Roxie Węgiel haruje na siłowni. Efekty widać gołym okiem

Sekretem fenomenalnej formy Roksany Węgiel jest przede wszystkim systematyczność i ciężka praca na siłowni. Wokalistka regularnie chwali się w sieci fragmentami swoich intensywnych treningów. Często towarzyszy jej w nich mąż, Kevin Mglej. Niezależnie od tego, czy artystka jest w trakcie trasy koncertowej, czy odpoczywa na wakacjach, zawsze dba o to, by w jej grafiku znalazł się czas na ruch. Jej plan treningowy jest bardzo urozmaicony – obejmuje zarówno ćwiczenia siłowe, jak i pilates oraz treningi cardio na bieżni. Rezultaty tych starań są spektakularne, a umięśniony brzuch stał się już prawdziwym znakiem rozpoznawczym wokalistki, motywując jej fanki do działania!

Roxie Węgiel i treningi
Nie tylko siłownia. Imponująca forma Roksany Węgiel

Treningi siłowe to jednak zaledwie część przepisu na sukces. Kluczową rolę w budowaniu sylwetki Roksany Węgiel odgrywa również taniec. Artystka udowodniła swoje nieprzeciętne umiejętności na parkiecie, triumfując w programie „Dance Dance Dance” i docierając do finału „Tańca z Gwiazdami”. Godziny spędzone na sali i przygotowania do wymagających występów to doskonały trening całego ciała. Taniec nie tylko rzeźbi mięśnie, ale także poprawia elastyczność i ogólną wytrzymałość organizmu. Dzięki temu sylwetka wokalistki jest nie tylko wysportowana, ale i niezwykle smukła oraz pełna wdzięku.

Gwiazda nie poprzestaje na jednej dyscyplinie. Niedawno spróbowała swoich sił w bieganiu, pokonując dystans 5 kilometrów. Co ciekawe, w przeszłości trenowała również judo. Jak sama podkreśla, sztuki walki nauczyły ją dyscypliny, pokory i umiejętności panowania nad emocjami. Roksana Węgiel chętnie eksperymentuje z nowymi formami ruchu – gra w tenisa czy jeździ na nartach. Taka różnorodność pomaga jej w utrzymaniu wysokiej motywacji do ćwiczeń. Warto dodać, że regularna aktywność fizyczna ma dla wokalistki ogromne znaczenie ze względów zdrowotnych, ponieważ pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu z cukrzycą.

Perfekcyjna figura Roksany Węgiel to niezaprzeczalny dowód na to, że za znakomitym wyglądem kryje się ogromna determinacja i konsekwencja. Każda wylana kropla potu na treningu to inwestycja w zdrowie, doskonałe samopoczucie oraz znakomitą kondycję, bez której trudnoby było jej porywać tłumy podczas żywiołowych koncertów. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

