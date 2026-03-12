Roksana Węgiel zachwyca figurą. Ten brzuch! Ciało jak u bogini. Oto sekret

Roxie Węgiel haruje na siłowni. Efekty widać gołym okiem

Sekretem fenomenalnej formy Roksany Węgiel jest przede wszystkim systematyczność i ciężka praca na siłowni. Wokalistka regularnie chwali się w sieci fragmentami swoich intensywnych treningów. Często towarzyszy jej w nich mąż, Kevin Mglej. Niezależnie od tego, czy artystka jest w trakcie trasy koncertowej, czy odpoczywa na wakacjach, zawsze dba o to, by w jej grafiku znalazł się czas na ruch. Jej plan treningowy jest bardzo urozmaicony – obejmuje zarówno ćwiczenia siłowe, jak i pilates oraz treningi cardio na bieżni. Rezultaty tych starań są spektakularne, a umięśniony brzuch stał się już prawdziwym znakiem rozpoznawczym wokalistki, motywując jej fanki do działania!

Nie tylko siłownia. Imponująca forma Roksany Węgiel

Treningi siłowe to jednak zaledwie część przepisu na sukces. Kluczową rolę w budowaniu sylwetki Roksany Węgiel odgrywa również taniec. Artystka udowodniła swoje nieprzeciętne umiejętności na parkiecie, triumfując w programie „Dance Dance Dance” i docierając do finału „Tańca z Gwiazdami”. Godziny spędzone na sali i przygotowania do wymagających występów to doskonały trening całego ciała. Taniec nie tylko rzeźbi mięśnie, ale także poprawia elastyczność i ogólną wytrzymałość organizmu. Dzięki temu sylwetka wokalistki jest nie tylko wysportowana, ale i niezwykle smukła oraz pełna wdzięku.

Gwiazda nie poprzestaje na jednej dyscyplinie. Niedawno spróbowała swoich sił w bieganiu, pokonując dystans 5 kilometrów. Co ciekawe, w przeszłości trenowała również judo. Jak sama podkreśla, sztuki walki nauczyły ją dyscypliny, pokory i umiejętności panowania nad emocjami. Roksana Węgiel chętnie eksperymentuje z nowymi formami ruchu – gra w tenisa czy jeździ na nartach. Taka różnorodność pomaga jej w utrzymaniu wysokiej motywacji do ćwiczeń. Warto dodać, że regularna aktywność fizyczna ma dla wokalistki ogromne znaczenie ze względów zdrowotnych, ponieważ pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu z cukrzycą.

Perfekcyjna figura Roksany Węgiel to niezaprzeczalny dowód na to, że za znakomitym wyglądem kryje się ogromna determinacja i konsekwencja. Każda wylana kropla potu na treningu to inwestycja w zdrowie, doskonałe samopoczucie oraz znakomitą kondycję, bez której trudnoby było jej porywać tłumy podczas żywiołowych koncertów. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.