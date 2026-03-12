Jest skład Polek na mecz z Ukrainą. Nie ma Igi Świątek, ale to może się zmienić

Znamy kadrę tenisistek. Kto zagra w Gliwicach?

Zbliża się starcie Polski z Ukrainą w ramach Billie Jean King Cup, które odbędzie się w Gliwicach. Dawid Celt, kapitan naszej kadry, powołał Magdę Linette, Maję Chwalińską, Katarzynę Kawę oraz Lindę Klimovicovą. Piąte miejsce w drużynie pozostaje na razie puste, a decyzja w tej sprawie zapadnie wkrótce. Fani wciąż zastanawiają się, czy Iga Świątek dołączy do zespołu – wszystko rozstrzygnie się po turniejach w Stanach Zjednoczonych. Warto również wspomnieć, że spotkanie zorganizowano w Polsce, co może dać naszej ekipie cenną przewagę nad rywalkami.

Starcie o awans do finałów BJK Cup zaplanowano na 10 i 11 kwietnia w PreZero Arenie Gliwice. Zmagania toczyć się będą na kortach ziemnych. Po stronie ukraińskiej zobaczymy niezwykle mocne zestawienie: Elinę Switolinę, Martę Kostjuk, Ołeksandrę Olijnykową oraz siostry Nadiję i Ljudmiłę Kiczenok. Ukrainki w niemal identycznym składzie triumfowały rok temu w turnieju kwalifikacyjnym w Radomiu.

🙋‍♀️ SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZ Z UKRAINĄ! 🇵🇱✅ Magda Linette✅ Maja Chwalińska✅ Katarzyna Kawa✅ Linda Klimovicovaℹ Nazwisko piątej tenisistki poznamy w późniejszym terminie.

- Cieszę się z powołań, które zdołaliśmy zgłosić w pierwszym terminie - powiedział Dawid Celt, cytowany przez PZT. - Zawodniczki wyraziły pełną gotowość występu w tym trudnym i ważnym spotkaniu. Liczę, że skład zdołamy jeszcze wzmocnić. Przed nami duże wyzwanie, bo rywalki przyjeżdżają w mocnym zestawieniu. Musimy zrobić wszystko, aby do tego meczu dobrze się przygotować - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Czy Iga Świątek dołączy do reprezentacji?

Na ten moment w ogłoszonym składzie brakuje zarówno Igi Świątek, jak i Magdaleny Fręch. Nie oznacza to jednak ostatecznego wykluczenia tych tenisistek z udziału w spotkaniu. Regulamin pozwala na dokonywanie zmian w kadrze aż do 9 kwietnia. Obecne zestawienie to wymóg formalny, a ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego startu Igi Świątek zapadnie po zakończeniu prestiżowych turniejów w Indian Wells i Miami.

Organizatorem spotkania miała być początkowo strona ukraińska. Dzięki udanym negocjacjom z ukraińską federacją udało się przenieść rywalizację do Polski.

- Już w dniu losowania rozpoczęliśmy rozmowy na ten temat. Wszystko przebiegło sprawnie, za co jestem wdzięczny prezesowi Jewgienijowi Żukinowi - mówi prezes PZT Dariusz Łukaszewski. - Organizacja meczu w Polsce to dodatkowy atut. Chodzi nie tylko o możliwość wyboru nawierzchni, ale także doping kibiców, którzy przy okazji imprez Billie Jean King Cup w Radomiu i Gorzowie Wielkopolskim oraz Pucharu Davisa w Gdyni wypełnili trybuny.