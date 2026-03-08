Alicja Szemplińska deklasuje rywali i jedzie na Eurowizję. Padły ważne słowa ze strony wokalistki

Polskę podczas siedemdziesiątej odsłony Eurowizji w 2026 roku będzie reprezentować Alicja Szemplińska.

Wokalistka publicznie wyraziła wdzięczność swoim sympatykom tuż po ujawnieniu finałowej punktacji.

Piosenkarka zdeklasowała rywali kompozycją "Pray" i ostatecznie zgromadziła ponad trzydzieści dwa procent głosów.

Przeczytaj koniecznie szczegóły pierwszego wystąpienia triumfatorki polskich preselekcji.

Wyniki preselekcji do Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wygrywa rywalizację

Widzowie programu "Pytanie na śniadanie" dowiedzieli się w niedzielę, 8 marca, kto pojedzie na jubileuszowy Konkurs Piosenki Eurowizji. To właśnie Alicja Szemplińska zaprezentuje w maju na europejskiej scenie balladę "Pray" i zmierzy się z reprezentantami kilkudziesięciu innych państw. Piosenkarka próbowała sił w krajowych eliminacjach już trzykrotnie, jednak dopiero teraz odniosła ostateczny triumf. Prowadzący śniadaniówkę zaprezentowali dokładne wyniki głosowania, z których wynika jasno, że Alicja Szemplińska wygrała krajowe eliminacje potężną przewagą nad pozostałymi uczestnikami. Artystka zgromadziła dokładnie 32,01 procent wszystkich wskazań. Drugie miejsce zajęła Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try" i wynikiem 18,39 procent, a podium zamknęła Basia Giewont ze swoim utworem "Zimna Woda", zdobywając 14,55 procent głosów. Zwyciężczyni pojawiła się w studiu osobiście i natychmiast zwróciła się bezpośrednio do widzów śledzących transmisję telewizyjną.

Alicja Szemplińska w "Pytaniu na śniadanie komentuje" wyjazd na Eurowizję

Alicja Szemplińska gościła w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie", gdzie nie ukrywała swojego ogromnego wzruszenia końcowymi rezultatami. Świeżo upieczona reprezentantka Polski podkreśliła na antenie, że czuje gigantyczną wdzięczność za niesamowite zaufanie telewidzów. Zaznaczyła przy tym dobitnie, jak bardzo docenia ten wymarzony sukces, na który pracowała i czekała przez lata swoich kolejnych eurowizyjnych podejść.

Serdecznie dziękuję za całe okazane wsparcie, za miłość, jaką dostałam od was. To jest moje oficjalne orędzie telewizyjne. Wreszcie się udało! Dziękuję

— powiedziała do kamery wyraźnie poruszona piosenkarka. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Europejska Unia Nadawców zaplanowała półfinały na 12 oraz 14 maja. Zwycięzcę Eurowizji 2026 poznamy natomiast w wielkim finale, zaplanowanym na 16 maja 2026 roku.

25