Alicja Szemplińska jest dziewczyną rapera! Kim jest ukochany reprezentantki Polski na Eurowizji 2026?

Kim jest chłopak Alicji Szemplińskiej?

Alicja Szemplińska zanim wygrała preselekcje do Eurowizji 2026 przez wiele lat walczyła o to, by móc wydawać muzykę w stylu r&b i hip-hopu. Od zawsze te brzmienia najbardziej grały jej w duszy, a dodatkowo swoją pasję może dzielić ze swoim chłopakiem. Alicja Szemplińska jest w związku z raperem. Jej ukochany to Hodak, którego pełne imię i nazwisko to Łukasz Hodakowski. Kim jest? Hodak pochodzi z Kluczborka. Zyskał popularność około 6 lat temu dzięki albumom nagranym z producentem 2K, m.in. "Custom" i "Zapach zimy i papierosów". Swoją karierę zaczynał na kanale NNJL. Jest znany z nowoczesnego stylu rapu inspirowanego zagraniczną sceną oraz współpracy z wieloma polskimi artystami. Jedną z tych osób jest właśnie Alicja Szemplińska. Jakie piosenki razem nagrali?

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - piosenka Polski. O czym śpiewa Alicja Szemplińska w utworze "Pray"?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja i Hodak nagrali wspólne piosenki

Pierwsza wspólna piosenka Alicji Szemplińskiej i Hodaka ukazała się już w 2021 roku. Wtedy Hodak pojawił się na utworze "Spójrz" Alicji. Trzy lata później nagrali jeszcze dwie inne piosenki - "Napraw mnie" z płyty Hodaka oraz "w co ty dzisiaj grasz?" z albumu Alicji. Nie wiadomo jednak od jak dawna są parą, ale ich współpraca artystyczna zaczęła się już dawno temu.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja Szemplińska urodziła 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie. Popularność zdobyła w 2019 roku, kiedy wygrała 10. edycję programu "The Voice of Poland". Była pierwszą podpieczną Tomsona i Barona, której udało się wygrać program. Wcześniej zwyciężyła także w programie "Hit! Hit! Hurra!". W 2020 roku wygrała polskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Empires", jednak konkurs został odwołany z powodu pandemii COVID-19. 6 lat później wreszcie pojedzie na konkurs jako reprezentantka Polski. W Wiedniu zaśpiewa utwór "Pray".