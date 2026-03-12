Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przeprowadzają się za granicę! Zdradzili, dlaczego opuszczają Polskę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski opuszczają Polskę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poinformowali o ważnej decyzji, którą podjęli po długich dyskusjach i przemyśleniach. Na YouTube pojawił się nowy materiał, w którym influencerzy poinformowali o wyprowadzce z Polski. Często się zdarza, że gwiazdy internetu opuszczają kraj. Zazwyczaj (nieoficjalnym) powodem jest ucieczka przed zobowiązaniami podatkowymi. Z tego powodu najczęściej wybierają Dubaj. W tym przypadku jednak tak nie jest! Sylwia i Jaś zapewniają, że ich celem nie jest Bliski Wschód. Nie mają dobrych wspomnień z wycieczki do tego miejsca.

Teraz dosyć mocny jest Dubaj. Tam sporo influencerów leci, tam sporo Polaków zamieszkało. Raz byłem w Dubaju i tak średnio mi się spodobało - mówił Jan Dąbrowski.

Powód opuszczenia Polski w tym przypadku jest inny niż podatki. Chodzi o dzieci!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wyprowadzają się za Atlantyk

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poinformowali, że główny powód ich wyprowadzki to chęć nauki języka angielskiego. Chodzi im przede wszystkim o dzieci.

Zależy nam na tym, żeby nauczyć się i żeby dzieci trochę podłapały trochę angielskiego - powiedziała we vlogu Sylwia

Ich wyborem nie będzie jednak Wielka Brytania, USA czy Australia. Rodzina przenosi się do Kanady! Spędzą tam jednak tylko dwa miesiące.

Zdecydowaliśmy się, że przez dwa miesiące będziemy mieszkać w Vancouver w Kanadzie. [...] Myśląc Ameryka, w ogóle nie myślę Stany Zjednoczone, w ogóle nie myślę Los Angeles, tylko myślę Vancouver. [...] W Kanadzie jest cudowna natura. [...] Piękne lasy, piękne góry, jeziora, rzeki polodowcowe - mówiła piosenkarka.