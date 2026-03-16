Alicja Szemplińska trenuje z Ewą Chodakowską. Trwają przygotowania przed Eurowizją 2026

Alicja Szemplińska trenuje przed Eurowizją

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026 wzięła się ostro do pracy. Już kilka dni po zdobyciu tytułu reprezentantki Polski poleciała do Wiednia, gdzie nagrała materiały promocyjne na majowy konkurs. Po powrocie do Polski od razu kontynuowała swoje przygotowania do występu. Alicja chce wypaść jak najlepiej i ma świadomość, że Eurowizja to nie tylko głos, ale też obrazek. Poza lekcjami wokalnymi zaczęła pracować nad kondycją i świadomością ciała, co pozwoli jej mieć większy luz i większą pewność siebie na scenie.

Chodzę na próby. Uczę się tańczyć, żebyście nie mówili, że jestem sztywna jak drewno - mówiła Szemplińska na kanale nadawczym na Instagramie.

Taniec to jednak nie wszystko. Alicja postawiła też na sport i zdrowe odżywianie, a pomaga jej w tym... Ewa Chodakowska!

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Ewa Chodakowska zaangażowana w przygotowania do Eurowizji

Ewa Chodakowska czuwa nad fizycznymi przygotowaniami Alicji Szemplińskiej do Eurowizji 2026. 16 marca piosenkarka wrzuciła wspólne zdjęcie z trenerką i podziękowała jej za pomoc. Na jej relacji na Instagramie pojawiło się też nagranie, na którym widzimy, jak śpiewa "Pray" chodząc po bieżni. Takie ćwiczenia pomogą jej kontrolować oddech przy jednoczesnym śpiewaniu i ruchu. O dobrych rezultatach tej metody w przeszłości mówiła m.in. Beyoncé. Alicja Szemplińska korzysta też z diety pudełkowej przygotowanej przez catering Ewy Chodakowskiej. W social mediach pokazała jeden z posiłków. Zdjęcia są dostępne w naszej galerii.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".