Alicja Szemplińska wróciła do Polski. Na Eurowizji 2026 zajęła 12 miejsce

Fani, kwiaty i ogromne emocje - to czekało na Alicję Szemplińską, która wróciła już do Polski po wielkim finale Eurowizji 2026 w Wiedniu. Reprezentantka naszego kraju pojawiła się na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie czekali na nią wierni fani i ekipy mediów. Po tygodniach eurowizyjnego szaleństwa wokalistka wreszcie mogła odetchnąć, ale emocje nadal były ogromne.

Szemplińska podczas tegorocznej Eurowizji wykonała utwór "Pray", który jeszcze przed finałem typowano jako jeden z najmocniejszych polskich występów ostatnich lat. Choć ostatecznie Polce nie udało się sięgnąć po zwycięstwo - zajęła 12 miejsce, gdy artystka wróciła do kraju, na lotnisku witali ją wierni fani z flagami i transparentami.

Na lotnisku nie brakowało wzruszających scen

Wielbiciele skandowali imię Szemplińskiej, wręczali jej prezenty i robili sobie zdjęcia z wokalistką. Sama Alicja nie kryła wzruszenia. W sieci momentalnie pojawiły się nagrania z jej powrotu, a internauci, na czele z Dominiką Gwit, zgodnie piszą, że reprezentantka Polski jest po prostu zjawiskowa. Na lotnisku piosenkarka nie przypominała władczej diwy z wiedeńskiej sceny. Pojawiła się w naturalnym wydaniu, swobodnym stroju, z prostymi włosami i bez makijażu, a jednak wyglądała pięknie. Z jej twarzy nie schodził uśmiech szczęścia!

Występ w Wiedniu miał dla Szemplińskiej wyjątkowe znaczenie. Wokalistce w końcu udało się pojawić na Eurowizji - miała reprezentować Polskę już w 2020 roku, ale konkurs został wtedy odwołany przez pandemię. Tegoroczna Eurowizja była więc dla niej symbolicznym spełnieniem marzenia po sześciu latach oczekiwania.

Thank you so much - napisała gwiazda w sieci, dziękując wszystkim za wsparcie.

Dla swoich fanów jeszcze na lotnisku nagrała filmik z podziękowaniami.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

