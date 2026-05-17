Ekstraklasa piłkarska. Niesamowity zwrot akcji w meczu Lechia Legia – kto był bohaterem ostatnich minut?

Pierwsza połowa meczu Lechia Legia i prowadzenie gości

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej między Lechią Gdańsk a Legią Warszawa rozpoczęło się z intensywnym tempem na stadionie w Gdańsku. Goście z Warszawy szybko przejęli inicjatywę, co zaowocowało otwarciem wyniku już w 11. minucie. Bramkę na 0:1 dla Legii zdobył Jean-Pierre Nsame, pokonując bramkarza gospodarzy strzałem głową po precyzyjnym dośrodkowaniu.

Pierwsza połowa charakteryzowała się wzmożoną walką w środku pola i licznymi faulami, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach sędziego. Żółtymi kartkami ukarani zostali Iwan Żelizko z Lechii oraz Kacper Chodyna z Legii, co świadczyło o dużej determinacji obu zespołów. Do przerwy Legia Warszawa utrzymywała jednobramkowe prowadzenie, kontrolując przebieg spotkania i dążąc do powiększenia przewagi.

Dramatyczne rozstrzygnięcie meczu Ekstraklasy w końcówce

Po zmianie stron Lechia Gdańsk dążyła do odrobienia strat, zwiększając presję na defensywie Legii. Wysiłki gospodarzy przyniosły efekt w 63. minucie, kiedy to Tomas Bobcek wyrównał wynik na 1:1, również strzelając głową i doprowadzając do eksplozji radości na trybunach. Wyrównująca bramka dodała meczowi dodatkowych emocji i sprawiła, że obie drużyny dążyły do zwycięstwa.

W 86. minucie sytuacja Lechii skomplikowała się znacznie po tym, jak Iwan Żelizko otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, opuszczając boisko. Grająca w osłabieniu Lechia nie zdołała utrzymać remisu, a w 90+3. minucie Antonio Colak strzelił decydującego gola głową dla Legii Warszawa, ustalając wynik na 1:2. Mecz, którego sędzią był Damian Sylwestrzak, obserwowało 35 000 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.