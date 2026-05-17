Ekstraklasa piłkarska. Niesamowity zwrot akcji w meczu Lechia Legia – kto był bohaterem ostatnich minut?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-17 20:20

Emocjonujący mecz Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa dostarczył kibicom niezapomnianych wrażeń i zaskakujących rozstrzygnięć. Spotkanie to miało kluczowe znaczenie dla układu tabeli, a jego przebieg obfitował w dynamiczne akcje i zwroty sytuacji. Kibice, którzy obserwowali mecz Lechia Legia, byli świadkami dramatycznych chwil aż do ostatniego gwizdka sędziego.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z perspektywy niskiego kąta, widać piłkę nożną w czarno-białe łaty unoszącą się w powietrzu, tuż obok fragmentu nogi piłkarza w białej skarpetce i ciemnym bucie, który właśnie ją uderzył. Wokół buta i piłki rozbryzguje się ziemia i drobinki trawy, tworząc dynamiczny efekt ruchu. Tło stanowi intensywnie zielona murawa stadionu, a dalej, po lewej stronie, zarys bramki z białą siatką. W tle, po prawej stronie, błyszczy jasne światło reflektora stadionowego, a w oddali widać jeszcze kilka rozmytych, pomarańczowych świateł.

Pierwsza połowa meczu Lechia Legia i prowadzenie gości

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej między Lechią Gdańsk a Legią Warszawa rozpoczęło się z intensywnym tempem na stadionie w Gdańsku. Goście z Warszawy szybko przejęli inicjatywę, co zaowocowało otwarciem wyniku już w 11. minucie. Bramkę na 0:1 dla Legii zdobył Jean-Pierre Nsame, pokonując bramkarza gospodarzy strzałem głową po precyzyjnym dośrodkowaniu.

Pierwsza połowa charakteryzowała się wzmożoną walką w środku pola i licznymi faulami, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach sędziego. Żółtymi kartkami ukarani zostali Iwan Żelizko z Lechii oraz Kacper Chodyna z Legii, co świadczyło o dużej determinacji obu zespołów. Do przerwy Legia Warszawa utrzymywała jednobramkowe prowadzenie, kontrolując przebieg spotkania i dążąc do powiększenia przewagi.

Dramatyczne rozstrzygnięcie meczu Ekstraklasy w końcówce

Po zmianie stron Lechia Gdańsk dążyła do odrobienia strat, zwiększając presję na defensywie Legii. Wysiłki gospodarzy przyniosły efekt w 63. minucie, kiedy to Tomas Bobcek wyrównał wynik na 1:1, również strzelając głową i doprowadzając do eksplozji radości na trybunach. Wyrównująca bramka dodała meczowi dodatkowych emocji i sprawiła, że obie drużyny dążyły do zwycięstwa.

W 86. minucie sytuacja Lechii skomplikowała się znacznie po tym, jak Iwan Żelizko otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, opuszczając boisko. Grająca w osłabieniu Lechia nie zdołała utrzymać remisu, a w 90+3. minucie Antonio Colak strzelił decydującego gola głową dla Legii Warszawa, ustalając wynik na 1:2. Mecz, którego sędzią był Damian Sylwestrzak, obserwowało 35 000 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.