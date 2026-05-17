Jannik Sinner wygrywa turniej ATP Masters 1000 w Rzymie. Jakie historyczne osiągnięcie przypieczętował Włoch?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-17 20:17

Jannik Sinner triumfuje w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, pokonując w finale Norwega Caspera Ruuda 6:4, 6:4. Tenisista numer jeden na świecie po raz kolejny udowodnił swoją dominację na kortach ziemnych. Co więcej, jego zwycięstwo ma wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza dla włoskiego tenisa, przynosząc nie tylko kolejny tytuł, ale również historyczne osiągnięcie, którego brakuje od dekad.

Jannik Sinner wygrywa tur.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żółta piłka tenisowa unosi się tuż nad czerwoną mączką kortu tenisowego, wokół niej widać rozbryzgujące się brązowe cząsteczki pyłu. Po lewej stronie, lekko rozmyta, widoczna jest część rakiety tenisowej z jasnożółtą ramą i naciągiem, oraz fragment nogi gracza w białym bucie i skarpetce. W tle, również rozmyte, znajdują się ciemne tło z białymi literami, prawdopodobnie fragment bandy reklamowej, oraz niewyraźny zarys krzesła i zielonej konstrukcji. Na pierwszym planie, u dołu obrazu, widoczne są dwie białe linie znaczące kort.

Piąte zwycięstwo Sinnera nad Ruudem

Sinner odniósł swoje piąte zwycięstwo w bezpośrednich starciach z Ruudem, utrzymując tym samym idealny bilans. To był 29. tytuł w karierze włoskiego tenisisty, co podkreśla jego rosnącą pozycję w światowym tenisie. Triumf ten umacnia jego status jednego z czołowych graczy na świecie. Włoch zdobył 29. tytuł w karierze.

24-letni Sinner dołączył do Novaka Djokovicia jako jedyny tenisista, który triumfował przynajmniej raz w każdym z dziewięciu turniejów rangi Masters 1000. Novak Djoković jest jedynym graczem, który wygrał każdą z tych imprez co najmniej dwukrotnie, co podkreśla jego niezrównaną dominację. Osiągnięcie Sinnera świadczy o jego wszechstronności i zdolności do wygrywania na różnych nawierzchniach. Tylko dwóch tenisistów osiągnęło ten wyczyn, co świadczy o jego wyjątkowym talencie.

Dominacja Sinnera w rankingach ATP

Jannik Sinner kontynuuje swoją imponującą serię bez porażki w imprezach rangi Masters 1000 od października, kiedy to wycofał się z meczu w Szanghaju. Wówczas skreczował z powodu skurczów, co było spowodowane ekstremalnym upałem. W Rzymie Włoch odniósł 34. z rzędu zwycięstwo w tej kategorii turniejów, ustanawiając tym samym nowy rekord. Ta passa potwierdza jego aktualną, wyśmienitą formę.

W obliczu kontuzji Carlosa Alcaraza, zeszłorocznego zwycięzcy w Rzymie, Sinner umocnił swoją pozycję lidera rankingu. Jego przewaga wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ Hiszpan nie wystąpi również w nadchodzącym French Open z powodu urazu nadgarstka. Co ciekawe, Alcaraz był najlepszy w Paryżu w 2025 roku, co czyni jego nieobecność w tegorocznym turnieju jeszcze bardziej znaczącą dla innych. Absencja Alcaraza otwiera drogę innym graczom do walki o najwyższe laury.

Finał turnieju ATP Rzym: Sinner vs Ruud

Jannik Sinner (Włochy, 1) pokonał Caspera Ruuda (Norwegia, 23) w finale turnieju. Wynik spotkania to 6:4, 6:4 na korzyść włoskiego tenisisty. Mecz trwał zaledwie dwa sety, co świadczy o dominacji Sinnera na korcie. To był dwusetowy triumf lidera rankingu, który nie dał szans swojemu rywalowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.