Jannik Sinner wygrywa turniej ATP Masters 1000 w Rzymie. Jakie historyczne osiągnięcie przypieczętował Włoch?

Piąte zwycięstwo Sinnera nad Ruudem

Sinner odniósł swoje piąte zwycięstwo w bezpośrednich starciach z Ruudem, utrzymując tym samym idealny bilans. To był 29. tytuł w karierze włoskiego tenisisty, co podkreśla jego rosnącą pozycję w światowym tenisie. Triumf ten umacnia jego status jednego z czołowych graczy na świecie. Włoch zdobył 29. tytuł w karierze.

24-letni Sinner dołączył do Novaka Djokovicia jako jedyny tenisista, który triumfował przynajmniej raz w każdym z dziewięciu turniejów rangi Masters 1000. Novak Djoković jest jedynym graczem, który wygrał każdą z tych imprez co najmniej dwukrotnie, co podkreśla jego niezrównaną dominację. Osiągnięcie Sinnera świadczy o jego wszechstronności i zdolności do wygrywania na różnych nawierzchniach. Tylko dwóch tenisistów osiągnęło ten wyczyn, co świadczy o jego wyjątkowym talencie.

Dominacja Sinnera w rankingach ATP

Jannik Sinner kontynuuje swoją imponującą serię bez porażki w imprezach rangi Masters 1000 od października, kiedy to wycofał się z meczu w Szanghaju. Wówczas skreczował z powodu skurczów, co było spowodowane ekstremalnym upałem. W Rzymie Włoch odniósł 34. z rzędu zwycięstwo w tej kategorii turniejów, ustanawiając tym samym nowy rekord. Ta passa potwierdza jego aktualną, wyśmienitą formę.

W obliczu kontuzji Carlosa Alcaraza, zeszłorocznego zwycięzcy w Rzymie, Sinner umocnił swoją pozycję lidera rankingu. Jego przewaga wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ Hiszpan nie wystąpi również w nadchodzącym French Open z powodu urazu nadgarstka. Co ciekawe, Alcaraz był najlepszy w Paryżu w 2025 roku, co czyni jego nieobecność w tegorocznym turnieju jeszcze bardziej znaczącą dla innych. Absencja Alcaraza otwiera drogę innym graczom do walki o najwyższe laury.

Finał turnieju ATP Rzym: Sinner vs Ruud

Jannik Sinner (Włochy, 1) pokonał Caspera Ruuda (Norwegia, 23) w finale turnieju. Wynik spotkania to 6:4, 6:4 na korzyść włoskiego tenisisty. Mecz trwał zaledwie dwa sety, co świadczy o dominacji Sinnera na korcie. To był dwusetowy triumf lidera rankingu, który nie dał szans swojemu rywalowi.

