LM siatkarzy. Czy PGE Projekt Warszawa mogło zagrać o coś więcej w Turynie?

PGE Projekt Warszawa debiutuje w Final Four LM

Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali z Ziraatem Bankkart Ankara wynikiem 2:3 (25:20, 23:25, 25:13, 23:25, 11:15), kończąc tym samym rywalizację w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Spotkanie o trzecie miejsce, rozgrywane w Turynie, zakończyło się porażką polskiego zespołu, który zajął ostatecznie czwartą pozycję. Był to historyczny debiut warszawian w prestiżowym Final Four tych rozgrywek.

Przed tym sezonem największym sukcesem PGE Projektu Warszawa na arenie europejskiej było zwycięstwo w Pucharze Challenge. Triumf w tych najniżej notowanych rozgrywkach odbył się w 2024 roku, co stanowiło istotne osiągnięcie dla stołecznej drużyny. Udział w Final Four Ligi Mistrzów jest kolejnym krokiem w rozwoju klubu na międzynarodowej scenie.

Kto zagra w finale Ligi Mistrzów siatkarzy?

Wielki finał Ligi Mistrzów siatkarzy, zaplanowany na godzinę 20:30, będzie powtórką z poprzedniej edycji turnieju. O tytuł najlepszej drużyny Europy zmierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie oraz broniąca tytułu włoska ekipa Sir Sicoma Monini Perugia. Oba zespoły ponownie staną naprzeciw siebie w decydującym starciu sezonu.

W poprzednim finale Ligi Mistrzów, który odbył się w Łodzi, włoski zespół Sir Sicoma Monini pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie wynikiem 3:2. W barwach zwycięskiej drużyny występował wówczas reprezentant Polski, Kamil Semeniuk, który odegrał kluczową rolę w tamtym zwycięstwie. Finał ten dostarczył kibicom wielu emocji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.