Ekstraklasa piłkarska: Lechia Gdańsk – Legia Warszawa. Niespodziewany zwrot akcji w doliczonym czasie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-17 20:19

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa kibice byli świadkami zaciętej walki do samego końca. Mecz Lechia Gdańsk – Legia Warszawa dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, a wynik rozstrzygnął się w dramatycznych okolicznościach. Sprawdź, kto ostatecznie triumfował na boisku, poznając szczegóły tego pasjonującego starcia.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Lewa stopa piłkarza w beżowym bucie z czarnymi paskami, ubrana w białą skarpetę, uderza w klasyczną czarno-białą piłkę nożną, która znajduje się na trawiastym boisku. Wokół piłki i buta unosi się ziemia i drobinki trawy, tworząc dynamiczny efekt ruchu. Trawa na pierwszym planie jest soczyście zielona, a na drugim planie widać niewyraźne sylwetki dwóch innych zawodników w ciemnych strojach z turkusowymi akcentami, a także rozmyte trybuny stadionu oświetlone silnym światłem z góry.

Początek meczu Lechia – Legia i pierwsza bramka

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa zakończyło się wynikiem 1:2. Już w 11. minucie wynik otworzył Jean-Pierre Nsame, który zdobył bramkę głową, dając prowadzenie Legii. Do przerwy stołeczna drużyna utrzymywała jednobramkową przewagę nad gospodarzami.

Sędzią głównym tego meczu, który zgromadził na trybunach 35 000 widzów, był Damian Sylwestrzak z Wrocławia. W pierwszej połowie arbiter ukarał żółtymi kartkami Kacpra Chodynę, Rafała Augustyniaka oraz Jana Leszczyńskiego z Legii. Po stronie Lechii Gdańsk żółte kartki otrzymali Iwan Żelizko, Tomas Bobcek i Matej Rodin.

Decydujący gol w doliczonym czasie gry?

Druga połowa przyniosła wyrównanie za sprawą Tomasa Bobcka, który w 63. minucie również głową pokonał bramkarza Legii, doprowadzając do stanu 1:1. Wprowadzone zmiany miały wpływ na dynamikę gry obu drużyn. W Legii na boisku pojawili się Wojciech Urbański, Rafał Adamski i Samuel Kovacik, a w Lechii Anton Carenko.

Kluczowy moment meczu nastąpił w 86. minucie, kiedy to Iwan Żelizko z Lechii otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Gra w osłabieniu okazała się dla gospodarzy kosztowna. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry, Antonio Colak, który wszedł na boisko w 72. minucie, strzelił zwycięską bramkę dla Legii, również uderzeniem głową, zapewniając swojej drużynie cenne trzy punkty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.