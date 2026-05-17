Ekstraklasa piłkarska: Lechia Gdańsk – Legia Warszawa. Niespodziewany zwrot akcji w doliczonym czasie?

Początek meczu Lechia – Legia i pierwsza bramka

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa zakończyło się wynikiem 1:2. Już w 11. minucie wynik otworzył Jean-Pierre Nsame, który zdobył bramkę głową, dając prowadzenie Legii. Do przerwy stołeczna drużyna utrzymywała jednobramkową przewagę nad gospodarzami.

Sędzią głównym tego meczu, który zgromadził na trybunach 35 000 widzów, był Damian Sylwestrzak z Wrocławia. W pierwszej połowie arbiter ukarał żółtymi kartkami Kacpra Chodynę, Rafała Augustyniaka oraz Jana Leszczyńskiego z Legii. Po stronie Lechii Gdańsk żółte kartki otrzymali Iwan Żelizko, Tomas Bobcek i Matej Rodin.

Decydujący gol w doliczonym czasie gry?

Druga połowa przyniosła wyrównanie za sprawą Tomasa Bobcka, który w 63. minucie również głową pokonał bramkarza Legii, doprowadzając do stanu 1:1. Wprowadzone zmiany miały wpływ na dynamikę gry obu drużyn. W Legii na boisku pojawili się Wojciech Urbański, Rafał Adamski i Samuel Kovacik, a w Lechii Anton Carenko.

Kluczowy moment meczu nastąpił w 86. minucie, kiedy to Iwan Żelizko z Lechii otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Gra w osłabieniu okazała się dla gospodarzy kosztowna. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry, Antonio Colak, który wszedł na boisko w 72. minucie, strzelił zwycięską bramkę dla Legii, również uderzeniem głową, zapewniając swojej drużynie cenne trzy punkty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.