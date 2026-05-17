LM siatkarzy: PGE Projekt Warszawa. Jak wypadł w walce o medal?

PGE Projekt Warszawa walczył o brąz w Turynie

W niedzielnym meczu o trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzów siatkarzy, PGE Projekt Warszawa zmierzył się z Ziraatem Bankkart Ankara. Warszawska drużyna uległa tureckiemu rywalowi 2:3, co oznaczało zajęcie czwartej pozycji. Wyniki poszczególnych setów to 25:20, 23:25, 25:13, 23:25 oraz 11:15 w tie-breaku. Spotkanie odbyło się w Inalpi Arena w Turynie.

W składzie PGE Projektu Warszawa wystąpili m.in. Jan Firlej, Bartosz Firszt, Jakub Kochanowski i Kevin Tillie, z Damianem Wojtaszkiem jako libero. Ziraat Bankkart Ankara reprezentowali Nimir Abdel-Aziz, Tomasz Fornal, Trevor Clevenot, a na libero grał Berkay Bayraktar. Obie ekipy rywalizowały w turnieju finałowym pierwszy raz w historii, co podkreślało ich aspiracje.

Jak wyglądała droga do finału Ligi Mistrzów?

PGE Projekt Warszawa po raz pierwszy w historii awansował do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. W półfinale stołeczna ekipa przegrała z broniącą tytułu Sir Sicoma Monini Perugia wynikiem 0:3. Ziraat Bankkart Ankara również nie zdołał awansować do wielkiego finału, ulegając w sobotę Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 1:3.

Wielki finał Ligi Mistrzów siatkarzy był powtórką z poprzedniej edycji, gdy Aluron CMC Warta Zawiercie ponownie zmierzyła się z Sir Sicoma Monini Perugia. W 2023 roku włoska drużyna, w której barwach gra Kamil Semeniuk, wygrała w Łodzi 3:2. Turniej finałowy w Turynie gościł już wcześniej ważne wydarzenia siatkarskie, w tym zwycięstwo ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w 2023 roku oraz triumf reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w 2018 roku.

PGE Projekt Warszawa na 4. miejscu. Kluczowe momenty spotkania

Początek meczu o brązowy medal był wyrównany, jednak po asie serwisowym Kevina Tilliego i udanych akcjach PGE Projekt Warszawa objął prowadzenie, wygrywając pierwszego seta 25:20. Drugą partię lepiej rozpoczął Ziraat, budując przewagę przy zagrywce Tomasza Fornala i mimo prób odrobienia strat przez Warszawian, set zakończył się wynikiem 25:23 dla tureckiej drużyny.

W trzecim secie dominacja PGE Projektu była wyraźna, zwłaszcza przy serwisie Jana Firleja i skutecznych blokach, co doprowadziło do wysokiego zwycięstwa 25:13. Czwarta partia to ponowna zacięta walka, gdzie Ziraat objął prowadzenie po błędach Projektu. Mimo remisowego stanu 21:21 pod koniec seta, Ziraat Bankkart Ankara zdołał wygrać 25:23, doprowadzając do tie-breaka. W decydującym secie turecka ekipa od początku kontrolowała przebieg wydarzeń, powiększając przewagę, którą przypieczętował blok, kończąc mecz wynikiem 15:11 i zdobywając brązowy medal. Na meczu obecni byli m.in. trener reprezentacji Polski Nikola Grbić i prezes PZPS Sebastian Świderski.

