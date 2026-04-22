Alexandra Căpitănescu - kim jest reprezentantka Rumunii na Eurowizji 2026? Wywołała spory skandal!

Kim jest Alexandra Căpitănescu?

Alexandra Căpitănescu stała się popularna w Rumunii w 2023 roku, kiedy wygrała program "The Voice of Romania". Krótko po zwycięstwie wokalistka wydała swoją debiutancką EP-kę "Căpitnu" oraz serię singli. Swoje utwory pisze wspólnie z członkami zespołu oraz wybranymi rumuńskimi kompozytorami. Jej muzyka pozwoliła jej koncertować w całej Rumunii, w tym występować na dużych festiwalach, takich jak Electric Castle. W swoich występach zyskała uznanie fanów i krytyków dzięki łączeniu artystycznej dyscypliny z surową emocjonalnością. Alexandra jest studentką studiów magisterskich na Wydziale Fizyki w Bukareszcie, wcześniej ukończyła już studia licencjackie. Choć od zawsze pociągała ją nauka i planuje specjalizować się w fizyce medycznej, jej pasja do muzyki towarzyszy jej od dzieciństwa. Na Eurowizji 2026 wystąpi razem z zespołem.

Kontrowersje wokół "Choke Me"

"Choke Me" po polsku to "duś mnie". Zauważyły to media w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiły się publikacje krytykujące utwór. Napisano, że tekst piosenki normalizuje niebezpieczne praktyki seksualne.

Ten wybór reprezentuje alarmujący brak troski o zdrowie młodych kobiet. To lekkomyślna normalizacja niebezpiecznych praktyk. Badania medyczne jasno pokazują, że częste podduszanie podczas kontaktów seksualnych prowadzi do trwałych uszkodzeń mózgu – wyjaśnia profesor prawa Clare McGlynn z Durham University, cytowana przez The Guardian.

Alexandra Căpitănescu neguje te oskarżenia i wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi w piosence "Choke Me":

"Choke Me" oddaje emocjonalną presję, wątpliwości i wewnętrzne dylematy, z którymi mierzy się wielu młodych artystów, próbując odnaleźć swój głos i miejsce w świecie. Poprzez przejmującą atmosferę oraz surowy, pełen mocy wokal, Alexandra Căpitănescu przekuwa na scenie wrażliwość w siłę. Intensywny, intymny i głęboko poruszający utwór "Choke Me" zaprasza słuchaczy do chwili szczerości, odwagi i emocjonalnego uwolnienia.