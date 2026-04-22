Wygląda olśniewająco, choć metryka mówi co innego. Trudno uwierzyć, ile lat ma żona Sergio Ramosa

Sekret idealnej sylwetki Pilar Rubio. Żona Sergio Ramosa ma 48 lat

Ukochana słynnego hiszpańskiego obrońcy imponuje formą, która zupełnie nie odzwierciedla jej prawdziwego wieku.

Mimo skończonych 48 lat znana modelka i gwiazda telewizji może pochwalić się ciałem, które budzi powszechny podziw.

Oto kulisy jej nieskazitelnego wyglądu oraz historia wielkiej miłości z legendarnym zawodnikiem.

Pochodząca z Madrytu Pilar Rubio jest w swojej ojczyźnie rozchwytywaną influencerką, modelką oraz twarzą telewizji. Choć skończyła już 48 wiosen, kobieta nieustannie czaruje wrodzoną elegancją i nietuzinkową aparycją. Znakiem rozpoznawczym Hiszpanki są przenikliwe, błękitne oczy, olśniewający uśmiech oraz fenomenalnie wyrzeźbione, długie nogi. W mediach społecznościowych z dużą klasą eksponuje swoje atuty, chętnie publikując fotografie w strojach kąpielowych, przylegających kreacjach czy sportowej odzieży, co niezmiennie wywołuje lawinę komplementów ze strony internautów. Za jej rewelacyjnym wyglądem stoją nie tylko uwarunkowania genetyczne, ale przede wszystkim żelazna konsekwencja w dbałości o siebie, rygorystyczny plan treningowy obejmujący wizyty na siłowni i sesje jogi, a także mocno zbilansowany jadłospis.

Historia miłości Sergio Ramosa i hiszpańskiej modelki. Śnił o niej trzy razy

Drogi wybitnego defensora Sergio Ramosa i popularnej dziennikarki Pilar Rubio skrzyżowały się w 2012 roku. Co ciekawe, sportowiec wielokrotnie wspominał, że zanim poznał swoją wybrankę osobiście, trzykrotnie mu się przyśniła. Były kapitan Realu i madrycka piękność błyskawicznie wyrośli na jedną z najbardziej gorących i rozpoznawalnych par na Półwyspie Iberyjskim. Po siedmiu latach budowania relacji zakochani stanęli na ślubnym kobiercu 15 czerwca 2019 roku, wymieniając przysięgi w monumentalnej katedrze w Sewilli, z której pochodzi piłkarz. Małżeństwo doczekało się czwórki synów – w maju 2014 roku na świat przyszedł Sergio Junior, w listopadzie kolejnego roku urodził się Marco, w marcu 2018 powitali Alejandro, a w lipcu 2020 roku rodzinę powiększył Máximo Adriano. Patrząc na ich codzienne relacje z wakacyjnych wyjazdów czy wspólnych treningów udostępniane na Instagramie, można odnieść wrażenie, że mimo upływu kilkunastu lat, ich uczucie wciąż płonie równie intensywnie, co na samym początku znajomości.

