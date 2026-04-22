Gładkie zwycięstwo Huberta Hurkacza w Madrycie. Nowy trener od razu przynosi efekty

Udany początek Huberta Hurkacza i pewny awans

Polski tenisista bez kłopotów wywalczył przepustkę do drugiej rundy madryckich zawodów, pokonując Jaimego Farię 6:3, 6:3.

Było to pierwsze oficjalne spotkanie wrocławianina pod wodzą nowego szkoleniowca, Gillesa Cervary.

Prezentujemy szczegóły dotyczące następnego oponenta reprezentanta Polski oraz planowanego terminu meczu.

Hubert Hurkacz nie pozostawił złudzeń Jaimemu Farii, gładko wygrywając w dwóch partiach 6:3, 6:3. Sklasyfikowany na 136. pozycji w światowym zestawieniu Portugalczyk nie zdołał realnie zagrozić polskiemu zawodnikowi. Wrocławianin posłał na drugą stronę kortu dwanaście asów serwisowych i obronił wszystkie trzy wypracowane przez rywala break pointy, nie tracąc własnego podania przez cały mecz. Z kolei reprezentant Polski zdołał trzykrotnie przełamać serwującego przeciwnika, przypieczętowując triumf przy podaniu oponenta w ostatnim gemie spotkania.

Lorenzo Musetti czeka na Huberta Hurkacza w drugiej rundzie

W kolejnym etapie hiszpańskiej rywalizacji poprzeczka zawiśnie znacznie wyżej, ponieważ po drugiej stronie siatki zamelduje się dziewiąta rakieta globu, Lorenzo Musetti. Reprezentant Włoch rozpoczyna turniej od drugiej rundy, korzystając z wolnego losu. Choć zawodnik z Toskanii zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi, obecnie deklaruje pełną sprawność. W ubiegłorocznej edycji zmagań w Madrycie dotarł aż do półfinału. Dotychczasowy bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy Hurkaczem a Musettim jest remisowy i wynosi 2-2. Ostatnie starcie padło jednak łupem Polaka, który podczas Wimbledonu w 2023 roku triumfował na brytyjskiej trawie 7:6, 6:4, 6:4. Konfrontacja Wrocławianina z Włochem została zaplanowana na piątek.

Gilles Cervara nowym szkoleniowcem Huberta Hurkacza

Zaledwie kilka dni wcześniej dokonano istotnej roszady w sztabie polskiego tenisisty. Na stanowisku szkoleniowca Nicolasa Massu zastąpił doświadczony Gilles Cervara. Francuski ekspert jest doskonale znany w tenisowym świecie. Największą popularność przyniosła mu wieloletnia, trwająca w latach 2017–2025 współpraca z Daniiłem Miedwiediewem. Wspólnymi siłami wywalczyli między innymi dwadzieścia tytułów turniejowych, wielkoszlemowy triumf w US Open w 2021 roku oraz pierwsze miejsce w rankingu ATP. Zanim Francuz dołączył do ekipy Huberta Hurkacza, krótko trenował utalentowanego Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego, z którym zakończył współpracę na początku kwietnia 2026 roku.