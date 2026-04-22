Portugalskie media piszą o żonie Jakuba Kiwiora. Nazywają ją królową potrząsania pośladkami

Żona Jakuba Kiwiora podbija Portugalię

Po opuszczeniu Arsenalu Londyn polski defensor stworzył w FC Porto żelazny środek obrony u boku Jana Bednarka. Zespół ze sporą przewagą dominuje w tabeli Primeira Ligi i pewnie zmierza po mistrzostwo kraju. Regularna obecność ukochanej zawodnika na trybunach Estádio do Dragão natychmiast przykuła uwagę tamtejszej prasy. Sportowa „A Bola” nazwała partnerkę piłkarza „królową twerku”, analizując na swoich łamach jej imponujące umiejętności taneczne.

Kim jest Claudia Kowalczyk? Żona zawodnika FC Porto to mistrzyni tańca

Para pielęgnowała swój związek przez dłuższy czas, ostatecznie decydując się na sformalizowanie relacji 10 czerwca 2023 roku. Uroczystość zaślubin zbiegła się w czasie z pierwszą rocznicą debiutu utalentowanego obrońcy w seniorskiej kadrze narodowej.

Wybranka defensora zdobyła wielkie uznanie jako profesjonalna instruktorka i performerka twerku. W sieci posługuje się pseudonimem „Claudia Redheaded”, a jej wirtualne profile śledzi rzesza wiernych fanów. Tancerka może pochwalić się triumfem w prestiżowym turnieju Germany Twerk Competition w 2017 roku oraz dotarciem do półfinału europejskich mistrzostw zaledwie dwanaście miesięcy później.

- Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, ze tancerz ma być wszechstronny - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: "Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!".

Poza tanecznym parkietem partnerka życiowa piłkarza zdobyła wyższe wykształcenie w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, zostając dyplomowanym dietetykiem sportowym. Mimo medycznego wykształcenia to właśnie artystyczne występy stanowią centralny punkt jej życia, co doskonale uzupełnia sportowy styl funkcjonowania jej męża na piłkarskich murawach.

W internecie można znaleźć mnóstwo materiałów dokumentujących doskonałe przygotowanie fizyczne polskiej tancerki, które niezmiennie budzą ogromny podziw wśród zachodnich kibiców śledzących poczynania naszej pary na Półwyspie Iberyjskim.